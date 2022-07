Cyber Security, smartphone sempre più a rischio: i sistemi per proteggerli

I dispositivi mobili oggi racchiudono intere esistenze e migliaia di dati sensibili a rischio furto. Diverse aziende hanno investito nel campo: Samsung garantisce un sistema di sicurezza integrato, Knox

Numeri di telefono, fotografie, password, credenziali. Le “chiavi” di un’intera esistenza, contenute in un dispositivo che si porta sempre con sé: lo smartphone. In un’epoca iper digitalizzata e iper connessa, infatti, lo smartphone riveste un ruolo fondamentale nella vita di ognuno, e proteggere i dati che contiene non è soltanto consigliato, ma indispensabile.

Cyber security, quegli attacchi (sempre più numerosi) che arrivano online

I rischi connessi alla cyber security sono aumentati di pari passo con la crescita del numero e della tipologia di operazioni che è possibile svolgere in pochi e semplici “tap”, che si tratti di chiudere una relazione lavorativa molto importante o di effettuare un bonifico bancario.

L’ultimo rapporto della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni testimonia la crescita dei reati connessi alla sicurezza informatica. Nel 2021 sono stati registrati 126 attacchi informatici ai sistemi finanziari di grandi e medie imprese, e sono nettamente aumentati anche reati come phishing, smishing e vishing, le diverse tecniche utilizzate per ottenere in modo illecito dati personali e bancari. Sempre nel 2021, sono state denunciate oltre 18mila situazioni relative a furto di credenziali per accesso a sistemi di home banking, dati relativi a carte di credito e chiavi private di wallet.

È anche alla luce di questa nuova tipologia di reati, in crescita, che molte aziende hanno deciso di investire in sistemi in grado di proteggere adeguatamente le aziende stesse, consapevoli di questi rischi già da diversi decenni, e anche i singoli utenti, che tra le mani reggono appunto tutta la loro esistenza digitalizzata.

Knox Vault, la piattaforma di sicurezza mobile integrata di Samsung

Samsung, per esempio, da quasi dieci anni ha introdotto la piattaforma Knox: sviluppata nel 2013, è integrata nei dispositivi Samsung e li protegge fin dalla prima accensione grazie a funzioni di sicurezza hardware e software multilivello sempre attive. Samsung Knox fornisce una protezione end-to-end, in tempo reale, dando vita a un sistema di sicurezza in cui utenti e aziende sono sempre supportati in materia di cyber security.

L’evoluzione di Knox ha portato alla nascita di Knox Vault, che combina un hardware specifico per la sicurezza (in particolare, si tratta di un processore sicuro e di una memoria di sicurezza isolata) a un nuovo software integrato, in grado di proteggere i dati all’interno di applicazioni e sistema operativo Android. Un sistema caratterizzato proprio dall’unione di due tipologie di soluzioni di sicurezza, quella hardware e quella software, che lavorano insieme ma allo stesso tempo in maniera indipendente, minimizzando così la condivisione di dati che potrebbero potenzialmente essere oggetto di cyber attacchi.

Knox Vault isola fisicamente pin, password, parametri biometrici e chiavi critiche per proteggerli da tutto, memorizzandoli nella memoria protetta, e in caso di attacco hacker, anche quello più sofisticato, il dispositivo si blocca impedendo il furto delle informazioni. L’efficacia del sistema deriva proprio dall’essersi evoluto con il passare del tempo, adeguandosi sia alle esigenze delle persone sia alle nuove tipologie di reati digitali e ai modi in cui vengono commessi. A questo si aggiunge poi il chip di sicurezza integrato Secure Element, tra i più potenti del settore contro gli attacchi fisici.

Update periodici per 4 anni, la strategia di Samsung per garantire la sicurezza

A ulteriore garanzia di sicurezza, dal 2019 Samsung ha anche deciso di fornire a tutti i dispositivi Galaxy update di sicurezza periodici, per almeno quattro anni dalla loro data di rilascio iniziale, un’ulteriore garanzia assicurata anche grazie alla collaborazione con oltre 1.000 partner responsabili degli aggiornamenti dei chipset e dei sistemi operativi.

I modelli Galaxy messi in sicurezza, a oggi, sono oltre 130.

