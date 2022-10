D alle visite senologiche gratuite alle raccolte fondi, ecco tutte le iniziative organizzate nel mese dedicato alla prevenzione del alle, ecco tutte le iniziative organizzate nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno , una patologia che colpisce 55.000 donne in Italia ogni anno

Anche quest’anno, ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una ricorrenza istituita per sensibilizzare tutte le donne sull’importanza di sottoporsi a check-up frequenti e accurati per prevenire una malattia che, secondo le stime AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM, colpisce una donna su 8. In molti casi però è possibile prevenire, appunto, o comunque diagnosticarla in fasi molto precoci, ed è a questo che mirano le campagne di prevenzione ottobrine.

Secondo il Ministero della Salute, i numeri del cancro in Italia relativi al 2021 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. Secondo i dati, in Italia sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile nel 2020 e nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell'88%. In questo quadro dunque è evidente l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Lo screening ministeriale si rivolge in particolare alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. In alcune Regioni si sta sperimentando lo screening tra i 45 e i 74 anni (con una periodicità annuale nelle donne sotto ai 50 anni). Nel mese di ottobre sono però moltissime le iniziative dedicate che partono non soltanto da fondazioni e associazioni che si dedicano alla ricerca e alla prevenzione, ma anche da brand di moda, beauty e design che mettono a disposizione special Edition dei loro prodotti per finanziare appunto la ricerca.

La campagna Frecciarosa 2022

Promossa da Fondazione IncontraDonna in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero della Salute, Agenas, in partnership con AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Farmindustria, la campagna Frecciarosa 2022 prevede che per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, sarà possibile effettuare visite e consulenze gratuite con medici specialisti a bordo di Frecce, Intercity, Regionali e nei Freccia Lounge di Roma Termini e Milano Centrale. Inoltre, volontari della Fondazione IncontraDonna saranno a disposizione per offrire consigli e testimonianze dirette e per distribuire i Vademecum della Salute. Per verificare date, orari e treni coinvolti nella campagna è necessario consultare il sito di Frecciarosa o di Incontradonna.

Lilt for Women, visite senologiche gratuite negli ambulatori Lilt

Lilt for Women - Campagna Nastro Rosa è l’iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi al numero verde SOS LILT 800 998877 per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita presso il più vicino ambulatorio Lilt aderente. Contraddistinta dall’ormai famoso fiocchetto rosa - sottoposto a restyling per quest’anno - la campagna ha come testimonial Francesca Fiandini, e invita anche le giovanissime a iniziare un percorso di prevenzione sottoponendosi a un esame. La prevenzione del tumore al seno dovrebbe infatti iniziare intorno ai 20 anni, con controlli annuali del seno eseguiti da uno specialista senologo, affiancati alla mammografia biennale dopo i 50 anni o all'ecografia, ma solo in caso di necessità, in donne giovani.

Sempre nell’ambito della campagna Nastro Rosa, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza ha lanciato #jointhefight, un tour di prevenzione che vedrà l’ambulatorio mobile di Lilt effettuare 15 tappe dove tutte le donne potranno usufruire della possibilità di fare gratuitamente una visita senologica. Le donne over 40 che non hanno fatto l’esame negli ultimi 12 mesi potranno eseguire anche una mammografia con tomosintesi, sempre in modo gratuito. Non serve prenotare, ci si può presentare direttamente: basta controllare il calendario del tour e scegliere il luogo più comodo (qui tutte le info).

La campagna dell’Airc e le iniziative in tutta Italia

Anche l’Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) ha organizzato una serie di iniziative per il mese della prevenzione: ottobre 2022 è un mese particolarmente significativo, perché è il trentesimo anniversario della prima “Breast Cancer Campaign”, la campagna contro il tumore al seno ideata da Evelyn H. Lauder, simboleggiata dal nastro rosa e promossa da The Estée Lauder Companies, di cui Fondazione Airc è partner ufficiale in Italia: «Grazie ai progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno, dal 1992 a oggi nel nostro Paese la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88%. Un progresso che si traduce in decine di migliaia di vite salvate, perché il tumore al seno colpisce ogni anno solo in Italia 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. Il 12% che ancora manca per salvare tutte le pazienti è dovuto alle forme più aggressive, come il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne».

Il simbolo scelto da AIRC per rappresentare questa sfida è un nastro rosa diverso dagli altri perché incompleto, a simboleggiare che per vincere la battaglia serve l’impegno di tutti. La spinetta sarà distribuita a fronte di una donazione minima di 2 euro grazie ai partner e ai comitati regionali di Fondazione Airc, in migliaia di farmacie e punti di distribuzione su tutto il territorio indicati sul sito nastrorosa.it Quest’anno la campagna prenderà il via con l’illuminazione in rosa del Maschio Angioino di Napoli, seguiranno centinaia di monumenti e palazzi comunali, grazie al patrocinio di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito di Airc sono inoltre indicate tutte le iniziative di sensibilizzazione previste per ottobre, che si tratti di corse, camminate, cene o eventi culturali.

Candele, slip e beauty kit per supportare la Fondazione Veronesi

La Fondazione Veronesi ha invece lanciato la campagna Pink is Good per raccogliere donazioni da destinare alla ricerca sul tumore al seno. Andando sul sito è possibile effettuare una donazione libera, oppure acquistare una serie di prodotti come la candela alla rosa selvatica o le noci della ricerca (entrambe disponibili sul sito). La fondazione ha poi stretto una serie di partnership con brand che aderiscono alla campagna, come per esempio Cotonella, che ha sviluppato una special edition di slip - ovviamente rosa - il cui ricavato verrà devoluto alla fondazione, o Becos, che offre invece uno speciale beauty kit da viaggio. Sul sito tutti i partner.

Musei gratis con Ministero della Cultura e Fondazione Komen

La Fondazione Komen quest’anno ha invece voluto anticipare il mese della prevenzione in due modi. La prima è la Carovana della Prevenzione: negli ultimi mesi le 4 unità mobili ad alta tecnologia della fondazione hanno lavorato fianco a fianco con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e altri partner clinici offrendo la possibilità di effettuare gratuitamente “a domicilio” gli esami di diagnosi precoce dei tumori del seno ad oltre 30.000 donne, in modo particolare a coloro che vivono condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica.

Il 28 settembre a piazza Venezia, a Roma, hanno inoltre inaugurato il mese della prevenzione con una speciale giornata di screening mammografici dedicata alle dipendenti del Ministero della Cultura, con cui ha avviato una importante partnership. Il Ministero, dal canto suo, ha scelto di affiancare Komen Italia nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, e durante il mese di ottobre, a tutti coloro che sceglieranno di sostenere le attività della Carovana con una donazione sul sito, il Mic offrirà l’accesso gratuito a molti musei statali (qui la lista e tutte le altre iniziative collaterali). Il simbolo di questa nuova campagna è il “Ritratto di Giovinetta” di Andrea Della Robbia, custodito al Museo del Bargello di Firenze, che è inoltre visitabile gratuitamente da chi partecipa con la donazione.

Visite gratuite, asta e gala di beneficenza con lo chef stellato a Milano

A Milano, mercoledì 12 ottobre 2022, la Società Umanitaria ospita invece una giornata per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno promossa dall’Associazione PraeVenus ETS. La giornata si apre con un talk su ricerca e prevenzione, seguito alle 18.30 dalla proiezione del cortometraggio “Fenice Rosa”, nato col fine di sensibilizzare i giovani al tema della diagnosi precoce e della cura di sé. In serata è prevista una cena di gala curata dallo chef Claudio Sadler (prenotazioni: nome, cognome e numero di cellulare a info@praevenus.it entro e non oltre martedì 4 ottobre 2022. Costo 200 euro a persona) e l’asta di beneficenza di quindici opere della mostra Passaggi Terrestri, che presenta i lavori di artiste che si esprimono attraverso il medium della pittura e della fotografia. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione PraeVenus ETS per la realizzazione del Progetto “Pronto Seno”, un call center nazionale dedicato alla consulenza e all’assistenza delle donne con prima diagnosi di tumore al seno. L’associazione consente inoltre di prenotare, sabato 22 e domenica 23 ottobre, dalle 10 alle 17, visite senologiche gratuite scrivendo “nome, cognome e numero di cellulare” all’indirizzo email milano@umanitaria.it o compilando il form on line.

Kiabi per Andos

Anche l’associazione Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) ha organizzato una serie di iniziative in occasione del mese della prevenzione. Ha scelto intanto di stringere una partnership con il marchio Kiabi: per ogni capo venduto, contrassegnato dall’evocativo nastrino rosa, il brand s’impegna a devolvere 1 euro all’associazione, a sostegno di tutte le attività di recupero fisico, psicologico e sociale delle donne colpite da questo male. Andos ha inoltre messo a punto un calendario di iniziative in diverse regioni d’Italia: qui tutte le informazioni.

I "sorrisi in rosa" di Humanitas

Anche gli ospedali Humanitas e i centri Humanitas Medical Care di Rozzano, Milano, Torino, Bergamo, Varese e Catania sono scesi in campo per la prevenzione senologica. In squadra, le oltre 100 donne che hanno affrontato il percorso oncologico e fanno parte di "Sorrisi in Rosa", il progetto di prevenzione senologica nato sei anni fa da un’idea dei senologi di Humanitas in collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra. Obiettivo, sensibilizzare sul tema della prevenzione, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia, coraggio e rinascita.