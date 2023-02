Anche quando crediamo di aver raggiunto la forma fisica e l'aspetto che abbiamo sempre desiderato, può ancora capitare di avere giornate no, in cui non riusciamo proprio a piacerci. In questi casi, come ci racconta Ginevra Panci partendo dalla sua esperienza, l'unico punto fermo che dovremmo mantenere è l'amore per noi stess*