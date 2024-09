Ciclone Taylor Swift, “gattara senza figli”: l’endorsement a Kamala Harris e il trionfo agli Mtv Awards

È la donna del momento, tra le più influenti al mondo e anche tra le più premiate. E ha deciso di mettere il suo successo (anche) a servizio del suo Paese in vista delle elezioni presidenziali

Che sia la donna del momento non è mai stato in dubbio: un tour mondiale con decine di tappe praticamente tutte sold-out, milioni di dischi venduti e ancora più fan che la venerano come una divinità (i cosiddetti Swifties), oltre alla capacità di influenzare addirittura l’economia mondiale. Oggi Taylor Swift dimostra, ancora una volta, di essere pronta a rappresentare non soltanto un’icona della musica, ma un punto di riferimento per intere generazioni.

A 34 anni Taylor è entrata nella storia degli MTV Video Music Awards: l’11 settembre è diventata ufficialmente l’artista più premiata di sempre, con ben 30 statuette tra cui Artist of the Year, Best Pop, Video of the Year, Song of Summer, Best Collaboration, Best Direction e Best Editing per la canzone Fortnight, firmata con Post Malone. Un traguardo importantissimo arrivato meno di 24 ore dopo la decisione di schierarsi ufficialmente dalla parte di Kamala Harris, candidata democratica alle presidenziali Usa contro Donald Trump.

L'endorsement a Kamala Harris: «La voterò, si batte per i diritti e le cause in cui credo»

L’endorsement è arrivato in pieno stile Swift: una foto che la ritrae con uno dei suoi tre amati gatti (il ragdoll Benjamin Button, ultimo arrivato in famiglia) e un lungo post in cui si scaglia contro i deepfake, le fake news e la disinformazione. Un accorato appello in cui invita a seguire la campagna elettorale e a votare documentandosi in modo approfondito sui temi e sui programmi, e in cui appoggia esplicitamente Kamala Harris e il candidato alla vicepresidenza, Tim Walz. E che si chiude con una stoccata per il senatore JD Vance, braccio destro di Donald Trump e candidato alla vicepresidenza per i repubblicani: «Con amore e speranza, Taylor Swift, gattara senza figli».

Ma a cosa si riferisce la popstar? La firma è una replica a quanto detto nel luglio scorso da Vance durante un’intervista in cui aveva criticato aspramente l’operato dell’amministrazione Biden e le esponenti del partito democratico, tra cui la vicepresidentessa Kamala Harris e Alexandria Ocasio-Cortez, definendole appunto «un branco di gattare senza figli con vite miserabili». Ed ecco che Swift, 283 milioni di follower su Instagram e la capacità di influenzare e spostare le masse, fa il colpo da maestra: una foto in cui posa con un gatto. Non una foto qualsiasi, ma una di quelle che il duo iconico di fotografi Inez & Vidooh le ha scattato per la copertina di Time del dicembre 2023, con cui è stata eletta persona dell’anno. Un promemoria - se fosse necessario - di quanto lei sia influente.

Il messaggio in vista delle elezioni

«Come molti di voi ho seguito il dibattito stanotte - ha scritto Swift - Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento perfetto per fare ricerche sui temi sollevati e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettrice, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo Paese».

Poi un riferimento ad alcuni deepfake che la mostravano appoggiare la corsa di Trump sui social: «Questo mi ha fatto capire che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di una guerriera che li sostenga. Penso che sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che possiamo realizzare molto di più in questo Paese se ci lasciamo guidare dalla calma e non dal caos. Sono stata molto incoraggiata e colpita dalla sua scelta del compagno di corsa Tim Walz, che da decenni difende i diritti LGBTQIA+, la fecondazione in vitro e il diritto delle donne a scegliere per il loro corpo».

Un appoggio importante

L’endorsement di Taylor è un vantaggio non da poco per Kamala Harris, che dal dibattito con Trump è uscita, tra l'altro, vincitrice. Ma è anche, in generale, utile alla democrazia. Principalmente perché la popstar ha lasciato anche un link per registrarsi per votare, e secondo Nbc News dopo il post (che ha totalizzato quasi 10 milioni di like) oltre 337 mila persone lo hanno usato per informarsi su come registrarsi e votare nei diversi Stati Usa.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Walz, in un'intervista alla Msnbc si è detto «incredibilmente grato» a Taylor Swift per il sostegno: «Lo dico anche da proprietario di gatti, un sodale proprietario di gatti», ha sorriso il governatore del Minnesota, lanciando una stoccata a Trump che di cani e gatti aveva effettivamente parlato nel dibattito, ma per sostenere (falsamente) che gli immigrati in Ohio "mangiano animali domestici".