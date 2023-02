No ai sensi di colpa se ci si dedica a se stessi

I Siblings sono i fratelli/sorelle di persone autistiche o disabili. Spesso vengono responsabilizzat* fin da piccol* e abituat* a mettere da parte i propri bisogni e desideri. Margherita Tercon ci spiega benissimo cosa succede quando decide di prendersi del tempo per lei senza suo fratello e ci mostra i giudizi a cui viene costantemente sottoposta. Ricordate che per prenderci cura degli altri dobbiamo sempre prima prenderci cura di noi stess*! Non sentitevi mai in colpa