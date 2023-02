Selena Gomez stupisce di nuovo tutti postando una serie di selfie senza trucco e filtri, con tanto di brufoletto in vista: il gesto è stato apprezzatissimo dal pubblico. Nel mondo di oggi, infatti, è quanto mai raro imbattersi in foto al naturale, in particolare se si tratta di celebrities. Questo contribuisce enormemente a creare quel senso di inadeguatezza che può derivare dal confronto con volti che, spesso, di reale hanno ben poco.