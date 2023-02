Perché le persone si sentono sempre in diritto di giudicare qualunque cosa?

Se ti è capitato di fare commenti come quelli mostrati da Emmanuela di Ruocco, vorremmo farti capire che non tutti reagiamo allo stesso modo ai medesimi stimoli e questo può essere motivo di sofferenza per alcun*... Evitiamo sempre e comunque di commentare l'aspetto fisico delle persone, non è mai una buona idea