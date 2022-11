M artina Rodini è una imprenditrice e influencer italiana. Dopo aver superato la diagnosi di cancro al seno si è dedicata a portare avanti sua passione, lavorare nel settore beauty e in particolare nel campo dei cosmetici naturali. Sul suo profilo è attiva per la prevenzione del e porta avanti il suo progetto beauty con un seguito di più di 200mila followers è una imprenditrice e influencer italiana. Dopo aver superato la diagnosi di cancro al seno si è dedicata a portare avanti sua passione, lavorare nel settore beauty e in particolare nel campo dei. Sul suo profilo è attiva per la tumore al seno e porta avanti il suo progetto beauty con un seguito di più di 200mila followers

Martina Rodini è imprenditrice, fondatrice di un brand, esperta beauty con un seguito social da più di 200 mila followers su Instagram: un modello per attitudine positiva e resilienza. A The Wom racconta qual è stato il percorso che l’ha portata a raggiungere queste soddisfazioni e a diventare la persona che è oggi.

La storia dell’imprenditrice Rodini sembra essere già scritta dalla sua infanzia. Avendo da sempre una pelle delicata, fin da bambina ha cercato gli ingredienti più adatti per trattarla, anche con l’aiuto di sua madre. Notando che la maggior parte dei prodotti in commercio le creavano problemi, si è rivolta verso un tipo di cosmetici il più possibile naturali. Da qui un interesse e una passione che sono diventate il suo lavoro.

«Crescendo ho cominciato ad appassionarmi al mondo della skincare. Quando ero un’adolescente si faceva fatica a trovare prodotti naturali e le informazioni a riguardo erano poche. Da autodidatta ho cominciato a produrre in casa i miei cosmetici naturali, ho seguito dei corsi a Parigi di autoproduzione e nel 2012 ho condiviso su YouTube dei tutorial».

Da un tutorial su YouTube all’esperienza in tv

Martina Rodini è stata tra le prime creator a tema beauty ad aprire un canale su YouTube Italia.

Dall'idea di voler condividere la propria esperienza, insieme alla passione per l’autoproduzione di cosmetici, è nata un’opportunità di svolta per la sua carriera.

Dopo pochi mesi Rai 2 mi ha contattata per condurre una rubrica all’interno del programma pomeridiano “Detto Fatto” che ho poi tenuto per 6 anni

Nel frattempo, Rodini ha deciso di continuare a specializzarsi per diventare sempre più esperta nel suo campo: ha studiato naturopatia, diventando naturopata.

«Le persone che mi seguivano erano sempre di più, ma molte non avevano il tempo, la voglia o la passione di fare i cosmetici in casa, quindi ho pensato che fosse arrivato il momento di realizzare il mio sogno nel cassetto: realizzare la mia linea di cosmetici naturali adatti ad ogni esigenza».

Il brand è OroBio Cosmetics. Tutti i prodotti sono stati apprezzati da subito e nell’arco di 3 anni il marchio dell’imprenditrice è passato dall’avere 5 referenze ad oltre 30, che aumenteranno nei prossimi mesi.

Affrontare un tumore al seno

Nella vita di Martina Rodini c’è stato un momento molto difficile e delicato, in cui ha dovuto affrontare un tumore al seno. Un’esperienza che l’ha segnata molto, ma le ha anche fatto cambiare prospettiva sulla vita.

Una malattia inevitabilmente ti cambia. In un momento così difficile, quando ti ritrovi a combattere per la vita, realizzi davvero che tutto ciò che abbiamo è un dono e va vissuto a pieno. Io, personalmente, ho iniziato ad amarmi ancora di più e a scegliere ciò che faceva stare bene me e mio figlio





Il lavoro è stata una valvola di sfogo importante in un momento così difficile, ma non l’unico. Anche il supporto di persone care è stato fondamentale.

«Mi sono buttata a capofitto sul lavoro in cui credevo, che amo e che considero un secondo figlio, e a godermi ogni momento con le persone che amo».

L’imprenditrice spiega che vive davvero ogni giorno come fosse l’ultimo: se una cosa deve essere fatta, non si rimanda. Un’esperienza che l'ha resa più pronta al cambiamento e non incline ai compromessi.

Dopo la chemioterapia, le operazioni e la sofferenza fisica e psicologica, ho voluto riprendermi la mia vita ed essere finalmente serena. Ho cambiato casa, ho cambiato tantissime cose nella mia vita e continuerò a farlo, ho meno paura del cambiamento

A chi, a sua volta, sta affrontando un momento molto difficile Martina Rodini consiglia:

«Facciamo sempre quello che ci sentiamo, quello che ci fa stare bene, non bisogna aver paura di escludere le persone negative dalla nostra vita, perché appunto la vita è nostra. Bisogna provare a fare quello che ci fa stare bene e realizzare i nostri piccoli o grandi sogni».

Essere un’imprenditrice nel mondo della skincare

Il successo di OroBio Cosmetics sta anche in una community che si fida dell’esperienza di Rondini come professionista del beauty. Poiché i prodotti vengono venduti principalmente online, è fondamentale avere un rapporto stretto, come se ci si vedesse di persona.

«Credo molto nella mia community, nel supporto che io e il mio team diamo a tutte le persone che ci scelgono ogni giorno e che si affidano a noi da anni».

Abbiamo chiesto alla naturopata cosa suggerisce alle ragazze più giovani che sognano di diventare imprenditrici e fondare un proprio brand (di cosmesi, ma non solo).

Non è un periodo semplice e la concorrenza è ormai molta.

Consiglierei di capire se è veramente quello che vogliono: se si ha una passione veramente grande, suggerisco di provare a seguire il proprio sogno, avendo in mente un piano ben preciso!

Abbiamo chiesto a Martina Rodini qual è il suo più grande segreto per la cura di se stessa, che consiglierebbe a ogni persona.

«Per me sono i trattamenti settimanali: scrub e maschere viso. Non possono mai mancare, oltre alla routine mattutina e serale, naturalmente. Ma per me, il momento della maschera viso, è una vera coccola!»