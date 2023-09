M ar Galceràn ha 46 anni e ha di recente conquistato un successo straordinario: è diventata la prima donna con Valencia, in Spagna. Una conquista personale, ma anche una conquista che coinvolge l'intera comunità. Il suo cammino verso il successo è un esempio di determinazione, inclusione e perseveranza, sperando sia da esempio per altre realtà ha 46 anni e ha di recente conquistato un successo straordinario: è diventata la prima donna con sindrome di down a essere nominata deputata regionale a, in Spagna. Una conquista personale, ma anche una conquista che coinvolge. Il suo cammino verso il successo è un esempio di, sperando sia da esempio per altre realtà

Nel mondo della politica, le donne hanno lottato a lungo per ottenere un posto di rilievo e per far sentire la propria voce. Quando parliamo di donne con disabilità le sfide diventano ancora più complesse: la storia di Mar Galceràn, però, come quella di tante altre donne, ci apre la strada per una maggiore rappresentazione e inclusione.

Sono tante le sfide che le donne con disabilità affrontano nel mondo della politica sia a livello di accessibilità - con molte strutture e luoghi che non sono adeguatamente attrezzati per accogliere la disabilità - sia a livello culturale.

Le donne con disabilità nel mondo della politica sono spesso vittime di pregiudizi e di comportamenti abilisti

Mar Galceràn si è impegnata a servire la società attraverso il suo nuovo ruolo. Il suo scopo è quello di lavorare "al servizio dei cittadini". Carlos Mazon, il presidente del Partito Popolare, l'ha accolta nel suo nuovo incarico, sottolineando l'importanza e il dovere da parte della politica di superare le barriere.

La neoeletta deputata è da tanti anni membro del PP, il Partito Popolare, a maggio non è risultata tra gli eletti ma fortunatamente è stata ripescata per due dimissioni in lista prima di lei.

La neodeputata ha studiato Formazione Professionale in Ospitalità e Turismo a Valencia. Ha lavorato nel servizio pubblico per 26 anni, ha inoltre lavorato nel Ministero della Previdenza Sociale, nel Ministero dell'Uguaglianza e delle Politiche Inclusive e nel Ministero della Salute e della Sanità pubblica

La sua presenza nell'ambito politico offre una prospettiva unica che inevitabilmente mette in primo piano le sfide affrontate da chi è donna. Inoltre, per chi vive con la sindrome di down o con una disabilità Mar Galceràn rappresenta non solo un successo personale straordinario, ma anche un passo avanti nella lotta per l'inclusione e l'uguaglianza.