Ti racconto la mia malattia invisibile

Guardando questo video direste mai che Arianna soffre di una malattia invalidante? Probabilmente no, perché la vedete condurre una vita apparentemente normale in un corpo apparentemente sano.

Questo è quello che succede quando si ha una malattia invisibile, che nessuno nota e a cui pochi credono, non essendo spesso neanche riconosciuta come tale.

Ricordiamoci che è importante dare risalto a malattie come la vulvodinia per fare in modo che sempre più persone vengano a conoscenza della loro esistenza