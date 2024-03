Maddalena Spanu, nuova campionessa di Young Azzurra: “Il Wingfoil è libertà”

M ercoledì 20 marzo, in occasione della presentazione del calendario sportivo del 2024, Yacht Club Costa Smeralda ha dato il benvenuto a Maddalena Spanu, giovane velista che entrerà nel programma Young Azzurra. Campionessa di Wingfoil, sul palco ha raccontato la sua storia e il suo percorso in questo sport ancora oggi poco diffuso, soprattutto tra le ragazze

Un programma nato per sostenere una nuova, appassionata, generazione di velisti: inaugurato nel 2020, il programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda è stato pensato per offrire ai velisti più giovani gli strumenti e le competenze necessarie per eccellere a livello internazionale. Un'iniziativa che, lanciata in piena pandemia, ha consentito a giovani talenti di partecipare a importanti competizioni, come la Youth Foiling Gold Cup e il circuito Grand Prix Persico 69F.

Oggi il programma prosegue accogliendo un nuovo talento: Maddalena Spanu, velista classe 2006 e campionessa mondiale di Wingfoil, evoluzione del Windsurf. Insieme a lei, sono Federico Alan Pilloni e Cesare Barabino gli altri due talenti della vela su cui ha scommesso lo Yacht Club, oggi impegnati a ottenere la qualificazione alle Olimpiadi.

Maddalena Spanu, cresciuta tra le onde

Nata nel 2006 a Cagliari, Maddalena Spanu vive a Oristano. Fin da piccolissima, si è avvicinata al mondo degli sport acquatici - merito di un papà appassionato - iniziando a soli 4 anni a fare Surf e successivamente Windsurf. Il suo talento è emerso presto, portando Maddalena a partecipare a varie competizioni nel Windsurf: nel 2019, a neanche 12 anni, ha vinto il Campionato Italiano U15 di Windsurf slalom e ottenuto il secondo posto nell'Europeo U15 donne nell'IFCA Slalom, mentre nel 2020 ha vinto il Mondiale U17 e l’Italiano U15 nello slalom.

Nel 2021, poi, la decisione di abbracciare la sfida del Wingfoil, emergendo rapidamente come una delle atlete più importanti a livello nazionale e internazionale. «Il Wingfoil per me rappresenta passione e libertà: è uno spazio dove esprimere me stessa», racconta. Anche in questo campo inizia ad eccellere, ottenendo diverse vittorie nelle tappe del Campionato Italiano e World Cup di Wingfoil, culminate con il titolo Mondiale U19 e altre vittorie in World Cup.

Maddalena Spanu, al centro, insieme a Federico Alan Pilloni e Cesare Barabino durante la conferenza stampa dello Yacht Club Costa Smeralda

Il 2023 è il grande anno di Maddalena, con la conquista del Campionato Mondiale Wingfoil in Brasile, la tappa italiana di World Cup a Cagliari e il campionato nazionale a Oristano. «Il 2023 è stato un anno di emozioni e di soddisfazioni, ma non è stato sempre facile. L'anno è iniziato un po’ in salita, dato che alla prima regata mi sono qualificata sesta, ma mi sono rifatta presto, vincendo il mondiale il Brasile», prosegue.

Nel 2024, infine, l'ingresso nel programma Young Azzurra: «Sono felice di essere entrata nel team di Young Azzurra perché rappresenta un'opportunità molto importante per migliorare e gareggiare a livello internazionale, ne sono molto grata».

Come tutti i giovani atleti, anche Maddalena si deve scontrare, quotidianamente, con le difficoltà nel gestire studio, allenamenti e vita privata. «Più vado avanti e più mi rendo conto che il percorso diventa sempre più impegnativo. Riuscire a districarmi tra scuola, allenamento e amici non è semplice, ma per fortuna ho sempre il supporto della mia famiglia, e tutto si alleggerisce».

Un impegno che ha un obiettivo ben preciso: «Il mio sogno è di partecipare alle Olimpiadi 2028, sempre se il Wingfoil sarà riconosciuto come disciplina olimpica. Per ora cerco di mantenere il titolo e raggiungere tutti i risultati possibili.».

Lo Yacht Club Costa Smeralda

Fondato dall'attuale Presidente S.A. l'Aga Khan e da un gruppo di soci fondatori a Porto Cervo nel 1967, lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) è un'associazione sportiva senza fini di lucro dedicata agli amanti del mare e della vela.

Diventato celebre per le regate internazionali che organizza - come la Maxi Yacht Rolex Cup, la Rolex Swan Cup, lo Yacht Club Costa Smeralda ha promosso la prima sfida italiana all'America's Cup, nel 1983 con Azzurra, divenuta un simbolo dello sport italiano e rilanciato dallo YCCS nel 2009 grazie alla vittoria nel Louis Vuitton Trophy di Nizza e proseguita con le vittorie del TP52 Azzurra nella 52 Super Series.

Nel 1992 lo YCCS ha lanciato il motoryacht Destriero che detiene tuttora il record di traversata atlantica a motore ottenuto quell'anno, ha inoltre preso parte alla Volvo Ocean Race del 2001-02 con le due barche di Nautor Challenge, di cui una con un equipaggio interamente femminile.

Nel 2020, poi, Yacht Club Costa Smeralda ha lanciato il programma sportivo Young Azzurra dedicato ai giovani talenti della vela italiana in un'ottica di pari opportunità.