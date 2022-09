L a giovane attrice e cantante afroamericana Halle Bailey è stata scelta per interpretare Ariel nel remake dell'iconico cartone animato della Disney. E non sono mancate le (sterili) polemiche

Ha soli 22 anni, ma sulle spalle di Halle Bailey c’è parecchia responsabilità: quella di interpretare la Sirenetta, un personaggio che è stato e sarà iconico per intere generazioni, nel nuovo live action di Disney in uscita a maggio 2023. E quello di far fronte alle critiche di chi non la ritiene adeguata a farlo, non tanto per il talento, quanto per il suo aspetto e per il colore della sua pelle.

Bailey, infatti, è afroamericana, e già quando è stata scelta per il ruolo di Ariel, l’indomita sirena dai lunghi capelli rossi che si innamora di un umano, è stata subissata di critiche insieme con la produzione: perché scegliere un’attrice nera per interpretare un personaggio che Hans Christian Andersen, nel 1837, descriveva nella sua fiaba come “una fanciulla dalla pelle chiara e delicata come un petalo di rosa, gli occhi azzurri come un lago profondo”, e che nell’iconico cartone animato Disney del 1989 aveva la pelle candida e la chioma rossa?

La risposta è arrivata, indirettamente, dalle reazioni di chi il nuovo live action andrà a vederlo al cinema: i bambini, in particolare le bambine che nella Ariel interpretata da Bailey si rivedono e si riconoscono, con stupore e meraviglia. Lo hanno dimostrato i video che hanno invaso TikTok dopo la diffusione del teaser in cui si vede Ariel-Halle (che oltre che attrice è anche cantante) cantare uno spezzone della colonna sonora: i filmati condivisi hanno tutti per protagonisti bambini afroamericani che, nel vedere la Sirenetta, mostrano gioia e meraviglia: «È nera, mamma, è come me».

Al netto delle polemiche che continuano, purtroppo, a infuriare sui social, per la protagonista del film questo è comunque un momento d’oro: è stata lei stessa a condividere una carrellata dei video di reazioni, sottolineando come «vedere le reazioni di questi bambini mi emoziona e mi commuove così tanto. Significa il mondo per me, grazie a tutti per il vostro incrollabile supporto».

Più di 3,3 milioni di follower su Instagram, icona della Generazione Z (è nata nel 2000), Halle ha iniziato a cantare da piccolissima, con la sorella maggiore Chloe: le sorelle scrivevano le loro canzoni e imparavano a suonare gli strumenti guardando video tutorial su YouTube, guadagnando enorme popolarità con il loro canale e con alcune cover di brani di Beyoncé. Il debutto ufficiale di Chloe x Halle è avvenuto nel 2016 con un primo EP, e nel 2018 è stata annunciata la loro partecipazione alle tappe americane del tour mondiale di Beyoncé e Jay Z. Negli anni successivi il duo ha vinto decine di premi, ricevuto altrettante nomination alle manifestazioni più prestigiose e partecipato ad alcuni tra i più importanti eventi musicali americani.

Nel 2019 per Halle, che ha ribadito più volte di avere tratto ispirazione da Billie Holiday per la sua formazione musicale e artistica, è arrivata la consacrazione al cinema, dopo essere stata scelta per interpretare, appunto, Ariel nel remake live-action della Sirenetta diretto da Rob Marshall: «Dopo un'ampia ricerca - aveva annunciato il regista - ci è apparso chiaro che Halle possiede una rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza (oltre che una voce gloriosa), tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico».