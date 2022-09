F rida Kahlo e Coco Chanel: cos'hanno in comune secondo voi queste due donne all'apparenza così diverse? Sono unite dall'amore per la vita, dal coraggio e dalla voglia di cambiare il mondo. Per questo credo sia doveroso e giusto ricordarle

Chi era Frida Kahlo?

Frida Kahlo, all'anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, è nata nel 1907, anche se lei ha affermato per lungo tempo di essere nata nel 1910, sentendosi figlia della rivoluzione messicana.

Ha avuto una vita non priva di poche difficoltà ma anche per questo è stata un simbolo di libertà e forza. A soli 6 anni Frida infatti si ammala di poliomelite, venendo soprannominata dagli altri bambini "Frida gamba di legno": sicuramente già questo un motivo di forte sofferenza.

Dopo il liceo si iscrive a una scuola tedesca in Messico, con l’obiettivo di diventare medico, ma questo suo sogno venne ben presto distrutto a causa di un incidente stradale. Infatti, nel 1925 l’autobus su cui Frida era salita per tornare a casa dopo la scuola si scontra con un tram. Quell’incidente le cambiò la vita costringendola a una lunga degenza a letto per le conseguenze riportate alla schiena, alle gambe e alla spalla, subendo anche 32 operazioni chirurgiche e una degenza di tre mesi in ospedale.

In questo periodo di immobilità, i genitori le regalarono pennelli e tele per farle trascorrere meglio il tempo, inoltre le montarono sopra alla parete anche un enorme specchio, in modo che Frida, bloccata a letto, potesse almeno vedersi. Ed è così che cominciò a dipingere i suoi primi quadri utilizzando se stessa come modello.

Ed è proprio qui la sua forza: è riuscita a trasformare il suo dolore in bellezza e arte

Col passare del tempo, Frida riuscì anche a guarire e a ritrovare la spensieratezza di un tempo, trovando anche l'amore in Diego Rivera il quale diventò suo marito.

Insieme a Diego Rivera

Ma anche sul piano sentimentale la sua vita non fu molto semplice: infatti Frida ben presto scoprì vari tradimenti da parte di suo marito. Anche in questa difficile situazione è stata capace però di rimboccarsi le maniche investendo tutte le sue energie verso se stessa.

Sicuramente la sua vita è stata contornata da tanta sofferenza, ma la sua forza d'animo e la sua grinta l'hanno resa una delle più famosi pittrici mondiali

Purtroppo morì nel 1954, a soli 47 anni, per embolia polmonare, lasciando le ultime parole al suo diario: "Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più”

Chi è Coco Chanel?

Gabrielle Bonheur Chanel è stata la stilista più rivoluzionaria del '900. Nata nel 1883, trascorse un'infanzia difficile: rimasta orfana di madre e abbandonata dal padre, ha vissuto per molti anni in un orfanotrofio affidata alle suore del Sacro Cuore dove imparò le prime nozioni di cucito.

Coco Chanel all'inizio della sua carriera

Quell'infanzia così difficile le diede la forza di trasformarla in una donna di successo. Quando compì diciotto anni iniziò a lavorare come commessa. Qualche tempo dopo incontrò il suo primo amore Étienne, che non fu soltanto un amore per lei ma il primo a credere nel suo potenziale, tanto da diventare il suo primo finanziatore.

Coco era bravissima a creare cappelli e le sue creazioni andavano a ruba! Nel 1914, apre i suoi primi negozi, seguiti nel 1916 da un salone di alta moda a Biarritz.

Ma la vera forza di Coco Chanel sta nell’aver contribuito a rendere la donna, attraverso la moda, più intraprendente e indipendente

Un esempio? Ha liberato le donne da abiti lunghi e ingombranti e da corsetti stretti. Le sue donne erano libere di guidare un'auto o di pretendere più diritti indossando la sua creazione per eccellenza: il tubino nero!

La sua era una donna all'avanguardia, dinamica, indipendente.

E come lei stessa ha affermato:

la moda passa ma lo stile resta

Proprio grazie anche a donne intraprendenti e rivoluzionarie come Coco e Frida abbiamo assistito a un cambiamento del ruolo della donna nella società molto importante!