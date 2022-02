Federica Gasbarro è la Climate Editor di The Wom

S oprannominata "la Greta italiana", Federica Gasbarro è volto e voce delle proteste per l’emergenza climatica dei giovani attivisti italiani. Neo-biologa e divulgatrice culturale, sarà la Climate Editor di The Wom, diffondendo conoscenza e consapevolezza sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità

Abruzzese, classe 1995 e amante della natura fin da piccola, Federica Gasbarro è una delle attiviste ambientali italiane più stimate e seguite al mondo. Laureata da poco in Scienze Biologiche, ha iniziato il suo percorso nell'attivismo tra le fila del movimento lanciato da Greta Thunberg Fridays For Future, di cui è stata portavoce romana per un anno.

Mentre studiavo mi resi conto di quanto il nostro ecosistema sia fragile, in pericolo. In laboratorio vedevo scienziati e ricercatori che avevano investito la propria vita per far capire al mondo quanto fosse necessario agire concretamente. Mi venne naturale chiedermi: cosa posso fare, io, nel mio piccolo?

Grazie al suo impegno, negli ultimi anni è stata invitata a numerose conferenze internazionali, come il primo raduno dei giovani leader dei movimenti per il clima tenutosi presso il palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York nel 2019 e di recente il Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima tenutasi prima della Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021.

All'attivismo in piazza e nelle sedi istituzionali, Federica ha sempre affiancato un'attività di divulgazione culturale sia attraverso i social network - dove su Instagram conta oltre 23k follower - sia attraverso la pubblicazione di libri di successo (Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all'ONU; Covid-19 e cambiamento climatico. La lotta contro il riscaldamento globale al tempo dell'epidemia; e l’ultimo Amici della Terra).

Su The Wom diffonderà informazioni, dati e riflessioni sul tema della sostenibilità attraverso articoli che affronteranno le grandi problematiche riguardanti il cambiamento climatico, oltre a sensibilizzare i lettori sull'urgenza di agire concretamente per salvare la nostra Terra, anche attraverso piccole azioni quotidiane.

Inoltre, Federica sarà uno dei membri del The Wom Commitee, progetto che coinvolgerà donne auterevoli provenienti da vari settori professionali per definire l'agenda dei valori di The Wom.