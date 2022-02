F ederica Brignone: classe 1990, conquista la medaglia d'argento a Pechino 2022. La campionessa da record è un esempio di passione, dedizione e resilienza

Ha vinto la Coppa del Mondo nel 2020 e dopo un record di vittorie, Federica Brignone torna a portare in alto la bandiera italiana conquistando una medaglia d’argento nello slalom gigante di Pechino 2022. Vicecampionessa olimpica dello slalom gigante, l’Azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nella prima gara femminile prevista dal calendario dei Giochi Olimpici di Pechino.

Chi è Federica Brignone

Federica Brignone, classe 1990, è una sciatrice italiana tra le più talentuose degli ultimi anni. Veste la maglia azzurra tanto da diventare una delle atlete di punta della Nazionale di sci alpino dal 2010 a oggi. Con 47 podi di cui 19 vittorie è l’esempio di perseveranza, impegno, resilienza e passione per il proprio sport del cuore.

Di origine valdostane, la oggi 31enne risulta la prima atleta italiana a conquistare medaglie olimpiche e mondiali, una coppa del Mondo generale e due di specialità

Figlia di Maria Rosa Quario, sciatrice di alto livello e oggi nome noto nel mondo del giornalismo, ha come papà Daniele Brignone, maestro di sci. Tutta la famiglia è strettamente legata al mondo degli sport sulla neve, infatti anche il fratello Davide è uno sportivo e veste la figura di coach.

La campionessa è una grande amante dello sport, non solo dello sci. Le foto di lei che pratica surf, parapendio e sport estremi hanno fatto il giro del mondo e proprio sui suoi profili social condivide tutte le sue esperienze e il suo stile di vita attivo. Non solo sport adrenalinici, Federica Brignone ama anche attività più calme e rilassanti come la meditazione e la lettura.

La sua vita privata resta tale: la campionessa, dopo gli anni di fidanzamento con lo sportivo francese Nicolas Raffort, si è concentrata sulla carriera e ha fatto in modo che nulla più trapelasse sui suoi flirt.

Le medaglie conquistate

Non si tratta certo della prima vittoria per Federica Brignone; la sportiva ha conquistato numerosi premi e riconoscimenti. Tra i più memorabili ci sono a medaglia olimpica di bronzo ottenuta nel 2018 in slalom gigante a PyeongChang. Questi due titoli si vanno ad aggiungere alla medaglia argento nello slalom gigante a Garmisch-Partenkirchen nel 2011, all’oro conquistato a Garmisch-Partenkirchen nel 2009 e all’argento vinto nello slalom gigante nel 2010 a Monte Bianco. Tra le sue coppe brillano anche quella del Mondo, del Mondo di slalom gigante e del Mondo di combinata vinte nel 2020.

Con 47 podi di cui 19 vittorie, 15 secondi posti e 13 terzi posti, Federica Brignone incarna alla perfezione l’esempio di WonderWom: una donna di talento che con impegno, dedizione e resilienza riesce a conquistare le vette della carriera nel mondo dello sport.

Gli allenamenti per raggiungere gli obiettivi

Non solo sport per diletto come surf, parapendio o meditazione e yoga ma soprattutto attività studiate per aiutarla ad avere una muscolatura pronta e reattiva. Anche i riflessi pronti fanno parte delle skill dell’atleta italiana che deve il suo successo all’impegno ma anche in un calendario d’allenamenti vario che comprende non solo sci ma anche aerobica, bici, ellittica e corsa. Amante degli sport outdoor, non pratica attività all’aria aperta solo per passione ma anche per abituare il proprio corpo al freddo. Gli esercizi immancabili? Addominali e squat per rafforzare le muscolature principali coinvolte nell’attività sciistica.

Un esempio di stile di vita sano

Ma non c'è solo l'attività sportiva: fin da bambina, Federica è stata abituata dai genitori a mantenere un’alimentazione sana e bilanciata per nutrire con cura e attenzione il proprio corpo. Su Instagram condivide di tanto in tanto le ricette che ama preparare tra cui il celebre gelato alla cannella, una sua specialità. La frutta non manca nella sua alimentazione e ha dichiarato ai propri follower di amare il tè verde che sorseggia sempre ascoltando la musica.

La prima atleta a conquistare la Coppa del Mondo generale di sci alpino

Tra i traguardi più importanti conquistati da Federica Brignone c’è un primato: è la prima atleta italiana a vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino. Si tratta della prima donna della Nazionale Italiana a raggiungere questo traguardo; conquistata con impegno e fatica, è diventata un simbolo perché conquistata 25 anni dopo l’ultima vittoria italiana del ‘94/’95 per mano di Alberto Tomba.

L’argento vinto a Pechino 2022

L’ultima fatica di Federica Brignone è la medaglia d’argento vinta a Pechino 2022. Conquistata grazie alla partecipazione alla gara di slalom gigante femminile, è la prima medaglia italiana nello sci alpino. Lo scatto che la ritrae baciare la medaglia è già diventato iconico.

Dopo aver bissato la medaglia di Pyeongchang conquistata nel 2018, la Campionessa riesce a conquistare il suo secondo podio con uno scarto di 28 centesimi sull’atleta svedese Sara Hector. All'età di 31 anni, è diventata la sciatrice più “anziana” a conquistare una medaglia in questa disciplina. Con questa prova di talento, Federica Brignone diventa la quinta italiana a bissare la medaglia nella medesima specialità. Federica Brignone è senza dubbio un'atleta da record ma è soprattutto con il suo coraggio e la sua dedizione che è riuscita ad arrivare a questi traguardi.