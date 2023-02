La diagnosi di autismo, in alcuni casi, viene fatta solo in età adulta, con molti anni di ritardo. Questo può causare disagio e la sensazione di non essere compres* dal resto del mondo. Delia From Space ci spiega come possiamo capire se siamo nello spettro, ricordando che è sempre bene rivolgersi a centri specializzati e a professionist* del settore