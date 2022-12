Ricordiamo insieme a Giulia D'Aloia una giovane donna divenuta il simbolo della Shoah: ANNA FRANK. Ricordatevi che è nostro dovere morale conoscere la sua storia e quella di milioni di persone sterminate per il proprio credo religioso, il proprio orientamento sessuale, la propria etnia o per disabilità fisiche e mentali. Facciamo in modo che non possa MAI ripetersi un genocidio simile.