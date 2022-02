Benedetta De Luca è la Gender & Inclusion Editor di The Wom

A vvocatessa, imprenditrice, modella e influencer, Benedetta De Luca sarà Gender & Inclusion Editor di The Wom, dando voce alla sua esperienza e alle grandi questioni legate al genere e alla diversity. Uno spazio intimo e di riflessione dove trovare l'ispirazione e la motivazione per abbattere pregiudizi e stereotipi

34 anni, di Salerno, Benedetta De Luca ha fatto della propria storia il punto di partenza per lanciare un messaggio di inclusività, coraggio, amore per la vita e soprattutto per il proprio corpo. Oggi è tra le donne che stanno rivoluzionando l’immaginario legato alla disabilità attraverso i social network.

Nata con un’agenesia del sacro - rara malformazione congenita dei segmenti spinali inferiori che colpisce una persona su 70.000 – Benedetta è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno con la tesi Diritti delle persone con disabilità e Costituzione e oggi è praticante avvocato.

Alla professione forense ha affiancato un'attività da imprenditrice, divulgatrice, content creator, modella e promotrice di un messaggio di diversity, inclusion e body acceptance. Da sempre appassionata di moda e beauty, ha fondato il brand di moda inclusiva Italian Inclusive Fashion con l’idea di creare abiti eleganti ma anche pratici per chi ha una disabilità.

Obiettivo del suo impegno come divulgatrice - sia sui social, dove su Instagram conta oltre 127k follower, sia in tv - è quello di smontare uno ad uno i pregiudizi che ancora esistono sul tema della disabilità. In primis sulla disabilità femminile. Perché chi dice che la bellezza, la moda e la femminilità debbano essere precluse alle donne in carrozzina? Attraverso i suoi post, Benedetta De Luca dimostra il contrario.

La sensualità è racchiusa negli sguardi, nella gestualità, in un sorriso, nella forza e nell´intelligenza. Vorrei inculcare questo mio senso di amore per se stessə a tante ragazze che non si accettano. Dobbiamo amarci allo specchio, nutrire il nostro ego ogni mattina

Ma insieme all’amore per se stessə, Benedetta ha sempre voluto diffondere anche l’amore per la vita e le infinite possibilità che offre. Anche a chi è disabile, dimostrando che i limiti più grandi sono quelli che ci impone la nostra testa.

Vietato pensare e dire: 'non posso'. Basta armarsi di pazienza e volontà, prendere in mano le redini della propria vita e farne un capolavoro

Su The Wom racconterà la sua esperienza nell'abbattere gli stereotipi che da sempre limitano le persone disabili e affronterà i temi di attualità legati al gender, alla diversity e all'inclusività attraverso il suo sguardo, il suo vissuto, la sua storia personale.

Inoltre, Benedetta sarà uno dei membri del The WOM Commitee, progetto che coinvolgerà donne auterevoli provenienti da vari settori professionali per definire l'agenda dei valori di The Wom.