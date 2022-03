Queer, afroamericana, straordinaria: Ariana De Bose vince i Sag Awards. E fa la storia

S tella di Broadway, attrice, ballerina, cantante e membro della comunità LGBTQIA+: la splendida Ariana DeBose è appena entrata nella storia con la vittoria ai SAG Awards

Sorridente, emozionata e fiera mentre stringe tra le mani l’ambitissima statuetta simbolo degli Screen Actors Guild Awards, Ariana DeBose sa di aver ricevuto un premio che è appena diventato un vero simbolo. Sì, perché la talentuosa attrice scritturata da Steven Spielberg per interpretare l’intenso ruolo dell'immigrata portoricana Anita nel remake di West Side Story, con questa vittoria è entrata nella storia.

Perché? Perché l'attrice è la prima donna afro-latina e apertamente queer ad aggiudicarsi questo premio in ben 28 anni di storia dei SAG, diventando così un baluardo delle due comunità.

Le parole di Ariana al SAG Awards

La ventottesima edizione del prestigioso premio statunitense anche questa volta ha visto salire sul palco i migliori interpreti della scena televisiva e cinematografica dell'anno. Trasmessa in diretta dal Barker Hangar dell’aeroporto di Santa Monica a Santa Monica, in California, la cerimonia ha avuto diversi momenti di spicco e molteplici spunti di riflessione.

Uno dei momenti più alti ha riguardato assoluta proprio Ariana DeBose: incantevole nel suo maestoso abito magenta firmato da Maison Valentino, impreziosito dai diamanti di provenienza responsabile firmati De Beers e scarpe Jimmy Choo, l'attrice ha pronunciato parole accorate, prima ringraziando chi l'ha ispirata e poi parlando del suo ruolo e di ciò che implica:

Ho osservato così tanti di voi per molto tempo. Mi avete ispirata e continuate farlo. Sono semplicemente entusiasta di essere tra voi. [..] Voglio dire una cosa importante: Anita, che vedete sullo schermo, ha preso ogni parte di me. Ci sono voluti dieci anni per darle vita e sono estremamente orgogliosa di lei. Credo davvero che quando riconosci uno di noi, ci riconosci tutti. So che c'è ancora del lavoro da fare, ma quando lavori così duramente su un progetto - intriso di sangue, sudore, lacrime e amore - vedere il lavoro visto e riconosciuto diventa un momento speciale. Ariana DeBose

Getty Images

Da Broadway alle stelle: la storia di Ariana

31 anni, originaria di Wilmington, Ariana è una stella di Broadway. Debutta giovanissima e si fa notare in ruoli che anno dopo anno la votano definitivamente al teatro e nel mondo dei musical: Motown,Pippin, A Bronx Tale sono solo alcuni dei suoi spettacoli di successo.

La consacrazione definitiva arriva però con Summer: The Donna Summer Musical, il musical per il quale si aggiudica una nomination al Drama League Award e al Tony Award come Migliore Attrice Non Protagonista. Il ruolo di Donna Summer attira l’attenzione di tanti critici e giornalisti. In particolare, attrae un regista che la vorrà a tutti i costi nel suo nuovo film.

Il regista è il premio Oscar Steven Spielberg che vendendola recitare in teatro decide di proporle il ruolo di Anita nel remake del musical vincitore dell'Oscar del 1961. Un ruolo che rappresenta il primo luccichio nel firmamento di Hollywood.

Ariana DeBose e Rita Moreno: destini condivisi

Ma non è tutto qui: stando a voci di corridoio (e ai pareri di alcuni critici cinematografici) Ariana DeBose potrebbe aggiudicarsi anche l'Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista. Questa vittoria potrebbe essere particolarmente significativa, dato che nel 1962 fu Rita Moreno, interprete dello stesso personaggio portato oggi sullo schermo da Ariana DeBose, a vincere questo riconoscimento.

Le due, dunque, condividerebbero lo stesso destino: il premio e il primato nella rappresentazione di una comunità, dato che la Moreno è stata anche la prima attrice di origine ispanica a vincere un Oscar.

Anita e il duro lavoro dietro West Side Story

Poliedrica, intensa, talentuosa e fiera portabandiera dei diritti della comunità LGBTQIA+ e di quella afro-latina, Ariana DeBose vince e conquista il mondo con l’orgoglio e il sorriso di chi sa di aver appena fatto qualcosa di memorabile e di poter, d’ora in avanti, utilizzare la propria fama per riuscire a fare davvero la differenza nel mondo.

La sua interpretazione è frutto di anni di lavoro durissimo, di impegno e notti in bianco che le hanno concesso di portare sullo schermo un’interpretazione magistrale, con cui ha sbaragliato una concorrenza di rilievo: per la stessa categoria concorrevano anche: Caitríona Balfe (Belfast), Cate Blanchett (Nightmare Alley), Kirsten Dunst (Il potere del cane) e Ruth Negga (Passing).

Nonostante l'impegno, le lacrime versate e il duro lavoro, la DeBose non ha perso l'umiltà: ha affermato di essere stata colta alla sprovvista quando sono è stata inserita nella categoria insieme a celebrità che ha sempre seguito e amato e alle quali si è sempre ispirata, definendo l’intera esperienza davvero elettrizzante.

Frattanto il mondo di Broadway, dove da anni è una delle più grandi protagoniste, applaude al suo successo. E il mondo del cinema è pronto per spalancarle le porte. Ma la portata di questa vittoria oltre che di grandi occasioni professionali è fatta anche di grandi occasioni sociali e culturali per dare luce alle tematiche legate all'inclusività.

Ariana DeBose con questa vittoria, da attrice diventa simbolo di una generazione orgogliosamente nera, latina e queer. Una generazione pronta a conquistare l’olimpo di Hollywood e non solo che da oggi ha una voce in più.