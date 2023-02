10 Anni Fa Vs Adesso Com’è Cambiata La Mia Visione Su Me Stessa

Abbiamo chiesto a Giulia Lamarca di raccontarci come è cambiata la visione di se stessa da 10 anni a questa parte. Una cosa che l'ha aiutata molto è stata fotografarsi con la carrozzina per potersi rivedere e creare l'immagine mentale del suo nuovo aspetto. Per questo è importante che i media e la pubblicità si impegnino a rappresentare più spesso corpi come quello di Giulia per permettere l'identificazione di chi vive lo stesso tipo di disabilità e favorire la normalizzazione della stessa da parte del mondo, che ha ancora molto da imparare in termini di accessibilità.