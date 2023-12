C on quasi 4000 partecipanti da tutto il mondo, WomenX Impact Summit 2023 si è concluso con un grande successo. C'eravamo anche noi di The Wom e vi raccontiamo com'è andata

Un evento internazionale creato per le donne che vogliono fare la differenza nel mondo: è questo l'obiettivo di WomenX Impact, summit nato dall'idea di Eleonora Rocca nel 2020.

Con oltre 1800 persone presenti fisicamente e circa 2000 connesse online, il Summit ha offerto tre giorni di ispirazione, formazione e networking su una vasta gamma di temi, tra cui leadership, donne nel mondo tech e STEM, work-life balance, digital marketing, diversità e inclusione, gender gap, educazione finanziaria e salute mentale.

Alcune delle partecipanti del Summit 2023

Dal 23 al 25 novembre 2023, sono state tantissime le occasioni per conoscere le storie di donne di grande ispirazione, grazie alla partecipazione di oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo tra cui Fiorella Passoni (CEO di Edelman Italia), Federica Ballerini (Marketing Manager di Salesforce), Carlotta Zorzi (Partnerships Manager di Shopify), Marta Bonzanini (Marketing Lead, Spain & Italy di Airbnb), Mariangiola Mollicone (Head of Western Europe Renewables and Managing Director Eni Plenitude Renewables Spain), Vittoria Laghi (Assistant Professor all'Università di Bologna e Lecturer al Massachusetts Institute of Technology) e Adele Trombetta (Senior Vice President & General Manager Customer Experience EMEA di Cisco), Valentina Moretti (Vice Presidente di Holding Terra Moretti), Valentina Bonacina (Marketing Manager Dolls Italy @ Mattel), solo per citarne alcune.

Ma soprattutto c'eravamo anche noi di The Wom con Viola Zucchero, Responsabile della divisione social di Mondadori Media che nel suo speech - "Inspire & Empower: usare i social come strumento per creare valore e consapevolezza. L’esempio di The Wom" - ha spiegato come i social network possono diventare uno strumento potente per diffondere messaggi positivi e di ispirazione per tutte le persone.

I keynote speech delle altre partecipanti hanno affrontato temi cruciali per il mondo femminile, dalla pianificazione della carriera al ruolo delle donne nel mondo del lavoro, dalla diversità di genere alla comunicazione aperta tra i sessi.

Marta Bonzanini, nel suo speech "Dream Job - How to: guida pratica per cogliere al meglio le opportunità che desideri", ha affrontato un tema molto importante per tutte le giovani donne che si approcciano al mondo professionale: quello del lavoro ideale, un sogno che Marta ha decostruito per farci capire che il lavoro dei sogni non esiste, e che il percorso professionale è in costante movimento e in divenire. Proprio come noi. Ciò che oggi ci sembra l'obiettivo, potrebbe non esserlo domani. Di grande ispirazione anche il discorso di Mariangioia Mollicone, che ha raccontato la sua formazione nel campo delle energie rinnovabili e il suo percorso professionale che l'ha portata a ricoprire il ruolo di Head of Western Europe Renewables and Managing Director da Eni Plenitude Renewables Spain; ma anche quello di Fiorella Passoni di Edelman Italia, che ha analizzato le nuove sfide dei brand nel campo di una creatività davvero inclusiva, spiegando che "I brand devono arricchirsi di storie e persone più diverse possibili, puntando in primo luogo sul capitale umano". Valentina Bonacina, Marketing Manager Dolls Italy @ Mattel, ha poi fatto sognare il pubblico raccontando la storia della bambola più celebre del mondo: Barbie.

Il networking è stato poi un aspetto chiave dell'evento, con la Cena di Gala che ha permesso ai partecipanti di stabilire relazioni professionali e personali in un ambiente informale e accogliente.

Il Summit ha anche affrontato temi importanti come la salute mentale, la fertilità e la carriera, sottolineando l'importanza di affrontare i pregiudizi di genere e promuovere l'equità. Un aspetto rilevante del Summit è stato il ruolo cruciale delle donne nell'ambito della sicurezza digitale e dell'innovazione tecnologica.

Si è parlato anche di educazione finanziaria: in un interessante viaggio attraverso il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®, un workshop ha sottolineato come l'esplorazione del rapporto con il denaro possa portare a una riflessione approfondita sulle abitudini finanziarie, sulle motivazioni dietro le scelte di spesa e sull'approccio personale alla gestione finanziaria. Il workshop dedicato al design thinking di Eni ha insegnato poi come applicare il Design Thinking in modo efficace per affrontare sfide legate all'empowerment femminile, sottolineando l'importanza della collaborazione, della comprensione empatica e di un approccio olistico per promuovere un cambiamento significativo.

Il workshop di LEGO

A conclusione del Summit, si è tenuta la StartUp Competition, un concorso concepito per incentivare lo sviluppo e la crescita delle startup guidate da donne o con almeno una donna nel loro board. Grazie al supporto di Eni e dopo un'attenta selezione e la valutazione di oltre 300 candidature, le startup finaliste Climat.ly, Crowd Landing, Portatelovunque, Promama e Travelin sono state premiate, con quest'ultima che ha conquistato il titolo di vincitrice.

Eleonora Rocca

Eleonora Rocca, Founder e Managing Director di WomenX Impact, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'evento e ha annunciato l'obiettivo di coinvolgere sempre più uomini nella community e di espandere l'iniziativa all'estero: «Sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti e abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi. In questi giorni continuiamo a leggere post emozionanti che racchiudono questi tre giorni di entusiasmo e condivisione. Nei racconti dettagliati dei partecipanti e nei recap delle lezioni apprese, rivivo le emozioni di quei giorni. È un onore per me e il mio team riscontrare l’enorme risonanza di questo evento e un grande orgoglio notare quanto questa community sia cresciuta nel corso di questi 3 anni anche grazie ai nostri più di 180 ambassador e community leaders. In un futuro non molto lontano individuo due grandi obiettivi: coinvolgere sempre più uomini e portare questa community all’estero», ha commentato.

L'edizione 2023 di WomenX Impact è stata resa possibile grazie alla collaborazione di oltre 90 sponsor e partner, confermando il Summit come un appuntamento unico nel suo genere e un punto di riferimento per la connessione e la collaborazione di successo.

Qui per ulteriori informazioni sull'evento.