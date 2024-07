WomenX Impact Summit 2024 arriva a Milano: le novità della prossima edizione

W omenX Impact, community ed evento internazionale dedicato all'empowerment, alla leadership e all’imprenditoria femminile torna quest'anno con alcune novità: innanzitutto si sposterà da Bologna a Milano, per una prima edizione presso la sede di Talent Garden Calabiana. L'appuntamento è fissato per il 21, 22 e 23 novembre 2024. Scopriamo il programma di questo evento importante, di cui The Wom è media partner

Intelligenza artificiale, Diversity, Equity and Inclusion, innovazione digitale e nuove tecnologie, il futuro del mondo del lavoro, la sostenibilità, i nuovi modelli di leadership e molto altro: saranno questi i grandi temi che affronterà WomenX Impact Summit 2024. L'evento, ormai punto di riferimento per l'empowerment e l'imprenditoria femminile, si terrà quest'anno a Milano, al Talent Garden Calabiana.

«Siamo entusiasti di annunciare tutte le straordinarie novità di quest'anno per il WomenX Impact Summit 2024» - ha dichiarato Eleonora Rocca Founder & MD WomenX Impact. «La crescita e l'evoluzione di questo progetto sono una fonte di grande orgoglio e soddisfazione. Vedere come la nostra community, che coinvolge oltre 20.000 donne e uomini in Italia e all'estero, continua a crescere e a prosperare, è semplicemente incredibile».

Sul palco del Summit si alterneranno figure di spicco come Greta Orsi, CMO Microsoft Italia; Gabriella Soda, Senior Category Manager Campari Group; Elisa Di Gloria, Head of Industrial Strategy & Process Engineering BNP Paribas; Fiorella Passoni, CEO Edelman e la nostra Viola Zucchero, Head of Social Media Content di Mondadori.

Tre giorni di ispirazione e crescita dove non mancherà l'opportunità di approfondire tematiche di grande rilevanza e di acquisire competenze immediatamente applicabili grazie a panel e workshop, keynote speech e tavole rotonde.

Per il terzo anno consecutivo, Eni sarà il Main Sponsor di WomenX Impact. Tra gli altri sponsor di rilievo, Olympus Italia, Google Cloud, Mediobanca, Indeed e Cving. The Wom sarà invece media partner dell'evento, contribuendo a diffondere i temi e le riflessioni che emergeranno durante l'evento.

I WomeX Career Days

Tra le novità di quest'anno spiccano i WomenX Career Days - il 21 e 22 novembre - che creanno un'opportunità per aziende e professionisti di incontrarsi e creare connessioni di valore. Aziende come Eni, Indeed e molte altre realtà internazionali parteciperanno ai Career Days fornendo ai nuovi talenti e ai giovani l'occasione di incontrare le loro risorse umane, portare il proprio CV e scoprire le opportunità lavorative disponibili.

«Quest'anno, siamo particolarmente entusiasti di presentare i nuovi WomenX Career Days, una piattaforma straordinaria per collegare i talenti emergenti con le principali aziende del settore», ha proseguito Eleonora Rocca.

Gli Open Space Forum

Anche quest'anno si terranno gli Open Space Forum, che consistono in tavole di discussione aperte dove i partecipanti potranno interagire direttamente con gli speaker su tematiche di grande attualità come l'Intelligenza artificiale, la leadership, HR, Diversity & Inclusion e percorsi di

carriera.

«Siamo felici di riproporre gli Open Space Forum, che dopo il grande successo dello scorso anno, testimoniano il nostro impegno a creare spazi autentici di dialogo e confronto. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire esperienze di valore ai nostri partecipanti», ha spiegato Eleonora Rocca.

Questo momento sarà caratterizzato da un dialogo aperto e inclusivo, in cui tutte le voci avranno la possibilità di essere ascoltate, creando un ambiente di confronto dinamico e stimolante.

Networking e opportunità di crescita

Oltre alla vasta offerta formativa, l’evento prevede momenti di networking come i pranzi business e la cena di gala, per favorire relazioni solide e collaborazioni tra i partecipanti. Con più di 2.500 partecipanti all'ultima edizione, il WXI Summit 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque sia interessato all'empowerment e alla leadership femminile.

WomenX Impact Academy

Dopo 6 mesi di lavoro, a inizio giugno 2024 è stata lanciata la WomenX Impact Academy, una piattaforma di corsi di formazione online progettata per fornire alle donne strumenti efficaci e pratici per aggiungere nuove competenze al proprio percorso professionale. Il progetto nasce dal desiderio di estendere l'esperienza del WomenX Impact Summit in un formato digitale e accessibile tutto l'anno, rivolto a tutte le donne ambiziose che desiderano imparare, aggiornarsi e crescere professionalmente grazie a masterclass di alto livello e docenti eccellenti provenienti dal nostro network. La Academy offre corsi su Digital Marketing, Intelligenza Artificiale, Educazione Finanziaria, Leadership, e Sostenibilità, con l’obiettivo di formare le leader di oggi e di domani.