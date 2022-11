I n occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, parte la campagna di sensibilizzazione e informazione nata dalla collaborazione tra Coop e Differenza Donna. Ecco di che si tratta



Coop e Differenza Donna uniscono le forze in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lanciando una imponente campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema che passa anche dai supermercati. L’iniziativa parte da una special edition del latte, circa 2 milioni di confezioni UHT a marchio Coop che verranno sistemati sugli scaffali e avranno in evidenza il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 1522 è un numero accessibile gratuitamente tramite canale telefonico e tramite chat (da sito o da applicazione) dall’intero territorio nazionale, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e in più lingue, e a gestire le chiamate e le segnalazioni è proprio Differenza Donna con una trentina di professioniste operatrici, legali e mediatrici linguistico-culturali specializzate in violenza di genere. Al primo prodotto della campagna di Coop seguiranno altre 15 referenze, per arrivare a coprire, a fine 2023, le etichette di circa 1000 prodotti a marchio Coop.

Il 1522 comparirà anche sugli scontrini emessi alle casse dei punti vendita Coop, e anche su adesivi apposti alle porte delle toilette e sui carrelli in alcuni punti vendita pilota. Assieme al latte verrà consegnata anche una borsa in tela a tema, in edizione limitata, firmata dall’illustratrice Diana Ejaita, il cui ricavato sarà in parte devoluto all’associazione Differenza Donna

I numeri del 1522: oltre 12.200 chiamate in tre mesi

Stando ai dati raccolti dall’associazione, fondata nel 1989 a Roma, sono 1.600 le donne vittime di violenza accolte da Differenza Donna tra gennaio esettembre 2022, e nel primo trimestre dell’anno sono state 12.270 le chiamate arrivate al 1522. Tra queste, quasi 3.000 le persone che hanno richiesto aiuto per se stesse e che hanno subito varie forme di violenza: numeri in linea con quelli del 2020 e del 2021, condizionati anche da un effetto pandemico che ha provocato un ulteriore aumento delle richieste di informazione e di aiuto.

La crescita di contatti si è verificata anche attraverso il canale chat con un incremento del 71% (dato 2021 su 2020): la chat, più immediata e discreta rispetto ad altri metodi di comunicazione, è uno strumento cui le donne vittima di violenza fanno spesso ricorso per segnalare situazioni di pericolo. Una delle parti fondamentali della lotta alla violenza di genere è però l’informazione e la sensibilizzazione di tutti sul tema, e sulla presenza di strumenti e persone che possono intervenire e portare un aiuto concreto. Da qui l’idea di ricordare il numero di emergenza sfruttando un momento cui la stragrande maggioranza delle persone si dedica, e cioè quello della spesa.

«Siamo sempre stati convinti che uno dei maggiori pregi della grande distribuzione sia quello di riuscire ad entrare in contatto quotidianamente con milioni di famiglie di italiani - ha detto Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia - La presenza capillare dei nostri punti vendita fa sì che possiamo mettere sotto gli occhi di un numero elevatissimo di donne quel 1522 che potrebbero chiamare in caso di necessità. Lo apporremo d’ora in avanti sotto l’etichetta nutrizionale dei nostri prodotti e non è una scelta casuale, bensì motivata dal fatto che tutte le ricerche in nostro possesso ci dicono che sono le donne le più attente a esaminare le etichette. Allo stesso tempo, con il latte, i cartelli, gli adesivi, vogliamo sensibilizzare tutti coloro che vengono a fare la spesa, affinché tutti si possa riflettere sul fatto che in una società civile e democratica come si professa la nostra, le cifre raggiunte dalla violenza sulle donne ogni anno sono intollerabili. E non dovrebbero ripetersi più».

Donazioni per sostenere il lavoro di Differenza Donna

L’obiettivo fissato di donazione per il 2022 è di oltre 200.000 euro, in linea con l'analogo impegno che nello scorso anno ha permesso di sostenere 101 organizzazioni intorno alle quali lo scorso anno gravitavano oltre 5.500 donne, in 12 regioni. A oggi a contattare il 1522 sono infatti in larga maggioranza donne, per il 93,41% dei casi di nazionalità italiana, e la violenza fisica è quella maggiormente segnalata con il 47,9% dei casi. Quasi tutte denunciano di avere subìto più di una forma di violenza, tra cui quella psicologica - che si attesta al 38% - e minacce. Nel 57% dei casi l’autore delle violenze è il partner, e la casa continua a essere il luogo in cui gli episodi si verificano con più frequenza, con una percentuale che dal 2020 al 2021 è passata dal 75% al 78%.

«Pensare che un’eccellenza della grande distribuzione, con la sua rete di 6 milioni e 700 mila soci e socie, si impegni a diffondere il 1522 è una notizia per noi importante - ha detto Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna Aps - Il numero nazionale anti violenza e stalking della Presidenza del Consiglio è uno strumento prezioso e sostiene le donne in un percorso di uscita dalla violenza a partire da una telefonata al numero verde da noi gestito. L’impegno di Coop contro la violenza di genere attraverso formazione e campagne di sostegno è noto: vedere un’azione così forte per la promozione del numero di 1522 ci porta a credere che ci sia un desiderio autentico di fare la propria parte. Far conoscere il numero vuol dire ridare speranza e accesso al grande lavoro dei centri antiviolenza e mettere in contatto le donne con la rete territoriale».