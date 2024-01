Universo MAGLIA, l’hub che unisce astrologia, arte e moda

I deato da Sofia Mattioli, Universo Maglia è un hub creativo che unisce l'astrologia con pratiche artistiche differenti - artigianato, musica, moda, cibo, pittura - che si trasformano, contaminandosi

La trasformazione è alla base di ogni cosa, insieme alla consapevolezza che tutto è ciclico nella vita, dentro e fuori noi. Universo Maglia “Everything can be transformed" non è un brand, ma è un hub creativo multidisciplinare, dove le maglie sono metafore di interconnessione, e dove lo studio dell'influenza dei moti dei pianeti sugli eventi umani, collettivi e individuali, punta a comprendere le narrazioni che ci circondano, dentro e fuori di noi

La direttrice creativa e fondatrice è Sofia Mattioli (1986): dopo gli studi in Storia dell'Arte a Roma, ha sviluppato progetti sia per fotografi sia per vari magazine. Dopo aver lavorato a Londra per Mario Testino, ha concepito progetti di direzione creativa per Chloé, Etro, Esteban Cortazar, Sergio Rossi, Hermes, e per organizzazioni non-profit come ASIA NGO e musei come il Vittoriano.

Nel 2011 inizia il suo percorso di artista visiva multimediale: parte dalla poesia per sfociare nella video arte. Nel 2014 nasce il suo interesse per l'astrologia. L'abbiamo intervistata.

Come nasce Universo Maglia?

Universo Maglia nasce durante il lockdown quando ho avuto molto tempo per pensare al mio percorso. Innanzitutto, volevo fare qualcosa lontano dal digitale, più in contatto con la materia. Continuavo a studiare astrologia ossessivamente ogni momento che potevo… mi sono resa conto che erano dieci anni che portavo avanti questa passione e che dovevo fare qualcosa partendo dalla mia creatività. Venivo da un periodo in cui tanti lavori video ideati per dei clienti non andavano come volevo, così ero diventata molto insicura. Ho capito che era il momento di fare una cosa solo mia: ideare uno spazio dedicato agli altri dove sperimentare in maniera inedita, seguendo indicazioni dettate dal cielo - da un ordine superiore - invece che dall'ego.

L'idea è favorire una dimensione dove le persone possano comprendere meglio se stesse per poi capire gli altri. Credo sia essenziale costruire una rete esistenziale che parta dal cuore, dall'anima

L'astrologia è un ritorno alla nostra natura interiore e primordiale. Il campo invisibile va compreso e sentito vero e vivo come quello visibile.

Universo Maglia è una summa di tante cose: 10 anni di studio, 10 di lavoro con la video arte e ricerca creativa per brand, voler riconnettermi con la mia infanzia.

Come riprende il progetto di tua madre, Maremma Maglia?

Mi sono rifugiata in Toscana, per trascorrere tanti mesi di solitudine. Il progetto è stato scritto rispecchiando una visione che avevo dentro da un paio di anni, alternando momenti di confusione e di lucidità, fra Roma e la campagna. Ho immaginato questo progetto in Toscana perché lì la natura mi offre sempre le risposte che mi servono. Sono nata in Francia ma cresciuta in campagna e devo sempre tornare in mezzo al verde e al silenzio per scavare le cose nel profondo. Universo Maglia si riconnette con Maremma Maglia, progetto di maglieria creato da mia madre Renee Finch Mattioli dagli anni '80 al 2000. Per lei è stata una grande fonte di gioia e per me, credo, un modo (suggerito dal mio subconscio) per rafforzare il legame con lei e per dare una nuova vita a qualcosa che la rendeva molto felice. Credo non ci sia niente di più bello di dare una nuova chiave di lettura al passato, e trasformarlo continuamente.

1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

A ottobre hai presentato un altro progetto, ce ne parli?

Si tratta della presentazione di Alfa 7, terzo progetto artistico sperimentale sull’astrologia. Abbiamo presentato la capsule collection ispirata al segno della Bilancia e all’energia del pianeta Venere che governa il segno, occupante la settima casa. Il colore associato al segno è il rosa, che rappresenta la gentilezza e la femminilità, ed è portatore di una sensazione di calma. I capi presentano vestibilità fluida e ampia, i materiali sono Mohair e viscosa per incarnare questo segno d'aria. Gli abiti presentano inoltre intarsi e ricami color rame, metallo associato a Venere. La capsule è stata presentata nella galleria THE POOL NYC in via Santa Maria Fulcorina 20 a Milano - con un allestimento pensato con Dimitra Marlanti - in dialogo con le mie opere (foto e video) e quelle di Marta Abbott, che interpretano i temi della Bilancia attraverso video, fotografia e opere d’arte.

Per ogni capsule, Universo Maglia sceglie anche una persona che possa incarnare i valori del Segno Zodiacale e un luogo adatto a presentare la linea. Per Alfa 1 avete scelto un'atleta, cosa succederà per le prossime capsule?

L'idea è di trovare delle persone che possano rappresentare l'energia di ciascun segno e le sue caratteristiche, creando una community di veri e propri ambassadors.

Per ora Sofia Montagna ha rappresentato l'ariete (Alfa1); una pittrice - artista o qualcuno che rappresenta l'unione fra opposti verrà filmata per rappresentare la bilancia (Alfa7); un cuoco o un agricoltore verrà chiamato per il Toro e così via…

Cos'è cambiato da Alfa 1 ad Alfa 7?

Sono segni opposti.

Se Alfa 1 è l'archetipo della guerriera - intesa come forza insita nel nostro essere per combattere in nome di ciò in cui crediamo -, dell'indipendenza e di temi come l'atletica, la scoperta, la forza; Alfa 7 è la mediatrice, l'interdipendenza, le Belle Arti, la pace, l'amore. Ogni collezione Alfa è sviluppata in collaborazione con Spaccio Maglieria: l'idea è di proporre due segni opposti all'anno, per rappresentare le due energie opposte ma naturalmente interconnesse. Non c'è l'una senza l'altra.

"Non esiste il calendario della moda ma si segue il calendario astrale", mi racconti quali saranno i prossimi appuntamenti e come saranno cadenzati?

I prossimi appuntamenti già definiti sono le presentazioni per il Toro, che cadrà a maggio, e per lo Scorpione verso ottobre-novembre 2024... coinvolgeranno la maglieria e l'arte. Ci saranno poi tante novità nel 2024: progetti con la musica e altre sperimentazioni legate all'abbigliamento.

Sono una persona che fa tanto sport, quindi sto progettando di creare indumenti e articoli sportivi legati all'astrologia, naturalmente. Continuerò anche con un percorso accademico che per ora sto intraprendendo solo online ma mi esporrò maggiormente in futuro.

Cos'è Universo Danza?

È il progetto legato ai quattro elementi - Fuoco, Terra, Aria e Acqua sono le energie primarie che compongono le strutture materiali e gli insiemi organici. Universo Danza fa parte di una serie di pratiche che avviano un dialogo in cui le danze e le coreografie rispondono ai dodici segni ed elementi astrologici. La prima rappresentazione è stata a novembre, con una danza legata al segno dell'Ariete. Riprende la "bellicarepa", la danza che facevano Romolo e Remo, l'atletica, l'energia del fuoco e tutto ciò che rappresenta questo segno attivo, come l'iniziazione di tutto ciò che è il cerchio dello Zodiaco: l'inizio della vita, l'azione, la forza.

Perché proprio la danza?

Adoro ballare, mi da' una gioia incredibile e credo sia una pratica che trasforma l'energia in maniera potentissima.

C'è qualcosa di divino e spirituale nella danza, l'ho avvertito sin da piccola: è un altro modo per smuovere il subconscio e parlarsi dal cuore, lontani dalla mente, in contatto con l'infinito, senza divisioni. È un ritorno alla primordialità.

Come il movimento dei pianeti influenza la nostra vita quotidianamente e a lungo raggio?

I transiti dei pianeti influenzano sia tutto ciò che ci succede collettivamente sia personalmente, bisognerebbe indagare nello specifico ciascuno dei transiti che stanno avvenendo in questo momento come Giove in Toro; Urano in Toro; Saturno in Pesci; nodo nord Ariete-Bilancia…

Universo Maglia vorrebbe diventare una fondazione per la diffusione dello studio dell'astrologia, al fine di portare questa filosofia e pratiche artistiche olistiche all'interno del sistema educativo scolastico. Come l'astrologia potrebbe supportare la crescita dei bambini?

Ci sono delle cose, parte del nostro mondo interiore, che determinano il nostro modo di essere e che non possiamo avvertire se non le studiamo nel profondo. Per esempio, se si sa sin da subito che un bambino ha tanti pianeti in Pesci, si potrà immaginare che ha un carattere sensibile e che sia portato per la musica e la solitudine; se una persona ha tanti pianeti a 29 gradi, retrogradi o nella 12esima casa, avrà tante prove karmiche; se ha tanto Fuoco nella carta astrale è bene indirizzarlo nello sport perché ha molta energia; se una persona ha tanti pianeti nella quarta casa, la famiglia sarà qualcosa di molto importante nella vita; e se nella nona saranno fondamentali i viaggi…

Dove c'è la presenza di Chirone (segno e casa) si vedono le nostre ferite ma anche i doni che abbiamo come curatori - nelle carte astrali si possono intercettare dei blocchi e cercare di disinnescarli quando possibile, o accettarli se non possibile.

Perché ne sei convinta?

Per me l'astrologia è scienza. Chi è scettico, spesso, non l'ha mai studiata. Ci sono tante cose da considerare: i sestili, le quadrature, i trigoni. Sono numeri, in movimento. Insomma, il campo visibile non può essere compreso se quello invisibile non viene abbracciato.

In che modo l'astrologia aiuta a comprendere la realtà?

Ti mostra come le energie sono legate alle emozioni, svela le sfide che si possono incontrare nel lavoro o nel campo della famiglia. Con i transiti si possono rivelare anche i momenti della vita più difficili e quelli più semplici, avendo così uno strumento per navigare nel migliore dei modi.

Come ci si può avvalere di questo strumento?

Attraverso l'accettazione, ad esempio, che non significa l'abbandono di una causa. Serve a leggere una situazione per quello che è, comprendendo come, delle volte, sia transitoria e che verranno momenti migliori.

Ho sempre lottato per quello in cui credo, posso essere instancabile… però ho anche imparato a lasciar correre quando è necessario. Perché anche la calma e la fiducia aprono porte importanti nella vita. Sembra retorica banale ma è così, tutto succede o non succede per un motivo.

Ci sono delle situazioni durante le quali è più difficile che l'energia fluisca da sola, bisogna quindi metterci più impegno. Per alcune persone possono esserci blocchi o difficoltà nell’armonia di coppia, per altre nel lavoro o nel guadagno.

Ognuno ha i suoi semafori gialli. I semafori rossi non esistono nell’astrologia. Esistono solo momenti di pausa che ci permettono di capire se il semaforo diventerà verde o se occorrerà fare marcia indietro e imboccare un'altra strada. Quando avverti che la tua macchina si sta rompendo, potrebbe esserci qualcuno pronto a darti un passaggio. La chiave è comprendere che non c'è nulla di male nell'accettare aiuto. Ciò che è visto come una debolezza richiede anzi molta forza.

A quali livelli di autocoscienza porta l’astrologia?



Si comprende non solo tutto ciò che succede, ma anche tutto ciò che non ci succede. Si ha meno paura della vita perché ci si rende conto che siamo interconnessi e l'Universo lavora sempre a nostro favore, non per il tornaconto personale ma per il bene collettivo. Molto spesso, ciò che desideriamo egoisticamente deve essere sacrificato. E bisogna vivere nella gratitudine: più si è grati per quello che si ha, più la vita migliora e le cose crescono.

Un progetto comune deve governare il mondo in cui stiamo entrando, lontano dal capitalismo, dalle diseguaglianze sociali e dalle cose che hanno soffocato l'umanità, creando separazioni. Non è facile mantenere un atteggiamento positivo ma vorrei provassimo a creare una società più unita, in cui sentirci tutti più compresi, amati e accettati non solo per quello che siamo ma anche per quello che non siamo.