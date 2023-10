Ballare in metro contro la timidezza: su TikTok è virale la “Tube Girl Challenge”

A lanciare il trend è stata la 22enne Sabrina Bahsoon, studentessa che ha trasformato la Tube di Londra nel suo palcoscenico. E ha aiutato decine di ragazze a sentirsi più sicure di loro stesse

Può un mezzo di trasporto diventare uno strumento per sentirsi più sicuri di se stessi, un luogo in cui, tra musica e passi di danza, combattere ansia sociale e timidezza? Per la community di TikTok, sì: la dimostrazione è uno dei nuovi trend diventati virali sulla piattaforma, la "Tube Girl Challenge", a cui hanno risposto centinaia di donne condividendo video in cui ballano in metro.

A lanciare gli hashtag #tubegirl e #tubegirlchallenge è stata la londinese Sabrina Bahsoon, conosciuta su TikTok e su Instagram proprio come Tube Girl: è lei che per prima ha sdoganato la danza sulla Tube, la metropolitana di Londra, mostrandosi mentre balla «come se nessuno mi stesse guardando». Solo che a guardarla sono state tantissime persone, che la seguono quotidianamente durante le sue incursioni sui vagoni e hanno finito per imitarla, affascinate dalla disinvoltura con qui la giovane donna balla sotto gli sguardi incuriositi degli altri passeggeri.

Il format di Bahsoon è molto semplice, ma altrettanto efficace: è sufficiente lo smartphone, le cuffie e la canzone adatta, dopodiché la “Tube Girl” sale sul vagone e inizia a ballare irradiando sicurezza di sé e body positivity. Il primo video risale all’agosto scorso, e ha totalizzato oltre 800.000 like: «Se sei l’amica che vive dall’altra parte della città, devi darti la carica durante il viaggio», è il commento a corredo del filmato in cui danza, riprendendosi con la fotocamera in modalità 0.5, su un brano di Nicki Minaj.

L’idea, come ha spiegato lei stessa - studentessa di legge con la passione per la moda e la musica - era trasformare i lunghi e noiosi viaggi in metro in brevissimi video musicali, il vagone in un palcoscenico. Ed è piaciuta: non soltanto le persone hanno iniziato a riconoscerla, ma moltissime ragazze hanno deciso di imitarla, ammirandone grinta e sicurezza in se stessa.

Un fenomeno che non è sfuggito neppure alle fashion agency: nel giro di qualche settimana, Sabrina è stata contattata da alcuni tra i più importanti brand di moda, ed è stata invitata alla Paris Fashion Week, dove ha partecipato anche alla sfilata di Valentino e ha sfilato per il designer Christian Cowan.

Nel frattempo, l’hashtag #tubegirl è stato utilizzato migliaia di volte, e il trend è approdato nelle metro di tutto il mondo, da Varsavia a Hong Kong, dal Quebec a Dubai. E in tanti hanno ammesso che danzare in metro replicando il format di Bahsoon ha aiutato a superare l’ansia sociale e il timore dei giudizi altrui.

«Per me, essere sicuri di sé significa conoscersi molto bene e sapere quali sono le tue abilità - ha spiegato Sabrina - che cosa sei bravo a fare, e soprattutto riconoscerti la capacità di farlo». Con buona pace degli sguardi potenzialmente giudicanti.