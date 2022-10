E sce martedì 4 ottobre il nuovo volume della serie best-seller nata da un'idea di Elena Favilli. Questa volta le protagoniste sono 100 "changemaker", giovani donne diventate parte integrante e fondamentale del cambiamento

Scienziate, attiviste, atlete, cantautrici, inventrici, artiste: non importa la professione, perché le 100 giovanissime protagoniste del nuovo libro di Elena Favilli, quinto capitolo delle sue ormai celebri “Storie della buonanotte per bambine ribelli” edite da Mondadori Libri, sono tutte accomunate da una vocazione. Quella, cioè, di essere “changemaker”, giovani donne in grado di cambiare il mondo.

Il nuovo volume della serie si intitola, non a caso, “Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 ragazze di oggi per il mondo di domani”, e racchiude le biografie di piccole grandi donne che hanno avuto il coraggio di prendere di seguire i loro desideri e le loro aspirazioni e di provare a sfondare le barriere rappresentate da stereotipi e pregiudizi. Giovani donne che non hanno avuto paura di prendere parte al cambiamento, e anzi lo hanno incentivato, inseguito, provocato.

Le protagoniste del nuovo volume

Non stupisce dunque che nel libro, illustrato da ottanta artiste provenienti da tutto il mondo, siano raccontate sotto forma di fiabe moderne le biografie dell’attivista Greta Thunberg, ideatrice del movimento "Fridays for Future” per la salvaguardia del pianeta, della alla campionessa paralimpica italiana Veronica Yoko Plebani, dalla cantautrice dei record Billie Eilish e dell’italianissima ed eclettica Francesca Michielin.

Francesca Michielin in un'illustrazione del libro. In apertura: Sofia Viscardi

Non sorprende neppure che si narri la storia dalla giovane pallavolista Paola Egonu, considerata tra le più forti giocatrici del mondo e stella Nazionale Italiana, e della fotografa ucraina Valerisssh, che ha sfruttato TikTok per raccontare al mondo il dramma della guerra nel suo Paese. E ancora la scienziata e inventrice Dasia Taylor, la tennista Emma Raducanu, l’astronoma Maritza Soto Vasquez, l’attrice e ambasciatrice dei diritti dei bambini Millie Bobby Brown, star di “Stringer Things”. L’elenco continua a lungo, regalando un meraviglioso affresco di giovani donne che hanno davvero capacità e potenzialità per cambiare la storia e la società.

Elena Favilli torna insomma con un nuovo volume della serie best-seller che promette di incantare grandi e piccini, e diventare fonte di ispirazione per un’intera generazione. Lo scorso maggio la scrittrice e imprenditrice - la pioniera delle “bambine ribelli” - aveva pubblicato “Guida per bambine ribelli - Alla conquista del mondo che vogliamo”, una guida, appunto, pensata per aiutare lettori e lettrici a diventare parte attiva della propria comunità e contribuire a rendere il mondo un posto migliore, guardando ben oltre i propri confini. Un volume che parla di diritti fondamentali e diritti negati, di accettazione e valorizzazione delle diversità in quanto unicità, di educazione civica e ambientale e di quanto è indispensabile fare per riuscire a rendere il luogo in cui abitiamo un pianeta più sostenibile.

Uno “spin-off” del successo internazionale “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, serie che ha venduto più di 6 milioni di copie ed è stata letta in oltre 85 paesi del mondo.