La storia del femminismo in un’app: HerStory

I l periodo dell’impegno femminista degli anni '70, e dei primissimi anni '80, ha avuto come centro nevralgico la città di Roma e ora il progetto Herstory, ideato e realizzato da Giovanna Olivieri e Valeria Santini, raccoglie luoghi di attività e di visibilità delle donne l periodo dell’impegno femminista degli anni '70, e dei primissimi anni '80, ha avuto come centro nevralgico la città di Roma e ora il progetto Herstory, ideato e realizzato da, raccoglie in un sito e in un'app (disponile su AppleStore e PlayStore) una speciale guida ai

Il sit in davanti al tribunale romano a sostegno di Gigliola Pierobon, processata per aborto nel 1973. Gli striscioni in via Cavour che confluiranno nel corteo femminista per l’aborto del 3 aprile 1976. Le fiaccole accese in piazza dell’Indipendenza accanto allo slogan "Riprendiamoci la notte". Il corteo delle "Donne unite contro la violenza" che si snoda l’8 marzo 1979.

Ripercorrere i luoghi della storia del femminismo oggi è possibile direttamente da smartphone: Herstory raccoglie in un’app (e in un sito) 500 punti caldi che hanno fatto la differenza nelle rivendicazioni delle donne.

8 marzo 1977 - Roma

Una testimonianza, viva e digitale, che arriva direttamente dagli scaffali d’archivio, oggi accessibile gratuitamente da chiunque. I luoghi d’interesse sono segnalati da puntatori su una mappa, per ognuno di essi è possibile visualizzare una scheda informativa sintetica e una più dettagliata, ma anche foto e documenti d’archivio, e segnalazioni di attività commerciali gestite da donne.

27 Novembre 1976 - Manifestazione contro la violenza sulle donne "Riprendiamoci la notte"

Come nasce il progetto Herstory

Come ha raccontato Giovanna Olivieri, ideatrice del progetto insieme a Valeria Santini, il progetto nasce da un’intuizione nel 2008: «in un cd molto diffuso nelle scuole raccontavo la storia delle donne dal 1945 ad oggi, partendo dai fondi fotografici di Archivia e di Noi donne. Questa prima mappatura si basava solo su materiale pubblicato perché gli archivi a quei tempi erano quasi inaccessibili. Quando il cd è andato esaurito, parlando con Valeria abbiamo messo a punto l’idea della app e della gallery. Nel 2014 abbiamo vinto un bando della Regione Lazio di 30 mila euro ed è partita una corsa infernale per realizzare in sei mesi il progetto».

Un lavoro certosino e di grande attenzione che ha richiesto la scansione di un migliaio di immagini d’archivio, l’individuazione precisa di localizzazione e data, la scrittura delle schede: a Roma si è concentrata la storia del femminismo nazionale che è sceso in piazza e, le foto di manifestazioni ed eventi, sono state selezionate fra le 35 mila di Archivia, associazione fondata nel 2003 che ha ereditato i fondi di 10 enti romani – testate, archivi e centri di documentazione – raccogliendo preziose testimonianze del movimento femminista.

Le mappe di Herstory, suddivise cronologicamente, fanno capire l’evoluzione del movimento che si articola in diversi piccoli gruppi tra il 1970 e il 1974, per poi dar vita alle grandi mobilitazioni di metà anni ’70, con la battaglia sul divorzio:

dal 1976, con l’occupazione della casa delle donne, le battaglie per l’aborto e contro la violenza, i gruppi si fanno sempre più capillari e il movimento diventa di massa

Mentre il sito di Herstory funziona come un grande contenitore suscettibile di arricchimenti e revisioni, l’app funziona come una guida turistica, consentendo di navigare a vari livelli.

L’obiettivo del progetto: raccontare la storia taciuta delle donne

Maternità responsabile, libertà, autodeterminazione: le conquiste delle donne sono il frutto di una grande stagione storica di mobilitazione delle italiane.

Una manifestante pro-aborto

La storia femminile è stata taciuta per secoli, motivo per cui le parole “femminismo” e l’espressione “questioni di genere” sono ancora soggette a fraintendimenti.

Un dato che è conseguenza diretta dell’invisibilità a cui la storia delle donne è stata relegata: non si legge sui manuali e poche sono le menzioni alle personalità sui libri di scuola. Questo rende incompleto il nostro bagaglio culturale e fa sì che le donne sentano la necessità di raccontare il loro passato

L’azione del movimento femminista ha cambiato profondamente la mente di tutte le donne, nella percezione che hanno di loro stesse. Per questo, il progetto Herstory vuole raccontarlo in modo semplice e immediato.

L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni a un pezzo di storia poco tramandata sfruttando le potenzialità del digitale

Far conoscere e conservare in formato digitale un patrimonio storico e documentario, creando un strumento adatto ai tempi e accessibile a ragazze e ragazzi, diventa così uno strumento potente per ritrovare la propria voce e rivendicare lo spazio nella storia.