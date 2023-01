Una guida per essere se stessə: il primo libro di The Wom

S ta arrivando una grandissima novità: The Wom Power, il primo libro sul mondo di The Wom. Un manuale di sopravvivenza ironico e divertente dedicato a chi si scontra quotidianamente con disparità di genere, discriminazioni e stereotipi. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 31 gennaio e in preorder da oggi, mercoledì 18 gennaio. Ecco cosa troverete tra le sue pagine!

Se ci conoscete, lo sapete già: l'universo di The Wom è un luogo in cui ognuno di noi può esprimersi liberamente, oltre le barriere, gli stereotipi e i pregiudizi. Per questo abbiamo voluto creare una piccola guida per aiutare a costruire, giorno dopo giorno, una società migliore senza mai smettere di sorridere e giocare. Un manuale per imparare a essere noi stessə al 100% e per spronare tuttə a rivendicare la libertà di esprimere la propria personalità a dispetto di ogni pregiudizio e preconcetto.

The Wom Power si compone di sei capitoli: ognuno si apre con un racconto scritto da un content creator della #TheWomSquad per proseguire con liste - come la Not do List e la Cringe List -, le card illustrate pubblicate sui nostri profili social, test e dizionari delle parole importanti. Un manuale interattivo che spinge a riflettere su come ci comportiamo ogni giorno con noi stessə e gli altri!

Infine, The Wom Power si chiude con una sorpresa che vi spieghiamo qui sotto.

A questo link è possibile preordinare il libro su Amazon e qui sul sito di Mondadori Store.

Diversity and Inclusion by Benedetta de Luca

Avvocatessa, imprenditrice e Gender & Inclusion Editor di The Wom, Benedetta de Luca ci porta alla scoperta della sua storia per ricordarci di abbandonare le barriere mentali e aprirci alle persone - e a noi stessə - con un sorriso. Perché ognuno è unico a modo suo, e la bellezza sta proprio nell'accogliere l'unicità di noi stessə e degli altri, nell'abbracciarla senza seguire modelli di perfezione preconfezionati.

La disabilità non è per forza un problema, come molti sono portati a pensare, è qualcosa con cui si può imparare a convivere. Il vero ostacolo insormontabile è la società con tutti i limiti che impone. Benedetta de Luca

Self Love and Self Care by Elisabetta Rossi

Modella e attivista nella lotta contro gli stereotipi legati alla disabilità, Elisabetta Rossi ci parla dell'importanza di prendersi cura di noi stessə, mettendo da parte il perfezionismo, il giudizio e le aspettative. Perché è soltanto mettendoci al primo posto, dedicandoci tutte le cure e attenzioni di cui abbiamo bisogno, che possiamo vivere in armonia con le persone e con noi stessə.

L’amore per me stessa me lo sono costruito un po’ alla volta, perché quando conquisti un po’ di felicità dopo tanti anni difficili, ti sembra di non poter chiedere altro. E invece no: volersi bene, fare qualcosa per se stessi, non è mai abbastanza. Elisabetta Rossi

Body Positivity by Barbara Conte

Curvy influencer e promotrice di una moda più inclusiva, Barbara Conte ripercorre la sua strada verso l'amore per il suo corpo spiegandoci come trasformare la visione che abbiamo di noi stessə attraverso la body positivity e ricordandoci che la vera bellezza non sta certo nella perfezione.

Vorrei che pensassimo un po’ meno alla bellezza come a un ideale di perfezione. Vorrei che

riuscissimo ad amarci per come siamo. Barbara Conte

Beauty and Fashion by Paola Torrente

Modella curvy ed esperta di moda, Paola Torrente ci racconta la sua storia - dalle insicurezze dell'adolescenza fino alla finale di Miss Italia - per spronarci a smettere di pensare che la moda sia solo per le persone magre e a iniziare a giocare con colori, abbinamenti e abiti che ci fanno sentire bene.

Il look perfetto non è quello che vedi nelle vetrine o sulle riviste, ma quello fatto su misura per te, e solo tu puoi crearlo! Paola Torrente

Love and Sex by Samuele Bartoletti

Creator e artista, Samuele Bartoletti immerge i lettori nel suo percorso verso l'accettazione e l'amore per sé stesso. Un percorso lungo e accdentato, ma che l'ha portato oggi a essere profondamente orgoglioso di sé. Perché l'amore per gli altri non può che partire da quello che proviamo verso noi stessə. Un amore spesso difficile da provare, ma che si può coltivare giorno dopo giorno.

Ecco, se dovessi dire cos’è l’amore, è proprio questo: il luogo dove possiamo trovare la forza di scardinare confini e barriere, dove possiamo essere liberi, noi stessi al 100%, senza nessuna paura. Samuele Bartoletti

Empowerment femminile by Giorgia Castelli

Creator e TikToker di successo, Giorgia Castelli, in arte Gioffy, è un'appassionata di videogiochi, manga e fumetti. Una passione considerata spesso "maschile", e che l'ha portata durante l'infanzia a sentirsi "diversa". Nel libro The Wom Power ci ricorda che non esistono interessi "da maschi" o "da femmine", esortandoci a seguire le nostre passioni, qualsiasi esse siano!

Ho deciso che voglio parlare anche di questo, del fatto che le donne sono continuamente

giudicate su tutto, molto più degli uomini. E del fatto che dovremmo smettere di costruire le nostre aspettative sulle persone in base a canoni prestabiliti. Giorgia Castelli

Liste, dizionari inclusivi, frasi da evitare e inventari

Ogni capitolo, dopo l'introduzione dei content creator, prosegue con una serie di contenuti esclusivi realizzati da the Wom per aiutare a orientarsi nel mondo dell'inclusività, della body positivity e del self care. Si tratta di illustrazioni, di liste di frasi cringe che vengono ancora dette troppo spesso, di dizionari delle parole importanti per conoscersi meglio, di elenchi di stereotipi da abbattere e di risposte intelligenti a risposte stupide. Un sussidiario che ha l'obiettivo di liberarci dalle etichette e dai pregiudizi!

The Wom Bonus Track

Last but not least, The Wom Power si chiude con una serie di contenuti interattivi per giocare con alcune delle tematiche affrontate nel libro: c'è la Rainbow Paper Doll da colorare come si vuole, l'Oroscopo a cura del creator Luigi Torres Ciercello, l'inventario delle vulve e dei seni perfetti (spoiler: tutti!) e vagine e peni da colorare, oltre a consigli e trucchi per smascherare il maschilismo.