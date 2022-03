Milano Marathon: le staffette solidali della onlus Sostieni il Sostegno

M ilano si sta preparando alla maratona del 3 aprile: un'occasione per correre a favore di associazioni non profit come Sostieni il Sostegno Onlus, che aiuta concretamente le famiglie di bambinə e ragazzə disabilə

Ogni primavera, a Milano, migliaia di runner si uniscono per correre tra le strade della città. Un atto di riappropriazione degli spazi urbani, ma anche un'occasione per fare del bene.

Grazie al Charity Program della Milano Marathon, infatti, i runner potranno contribuire concretamente a un’attività di fundraising correndo a favore di una delle oltre 100 organizzazione non profit iscritte. Tra loro, anche in questa edizione, c’è Sostieni il Sostegno Onlus, associazione non profit che sostiene le famiglie di minori in situazioni di difficoltà dovute a disabilità fisiche, psichiche o di disagio in generale.

Nata dall'amicizia di un gruppo di genitori, Sostieni il Sostegno Onlus è un'associazione che si propone di valorizzare, sostenere e diffondere la cultura dell’accoglienza, promuovendo la realizzazione di progetti a favore delle famiglie. In 15 anni ha finanziato più di 100 progetti con 200.000 euro raccolti.

Sul sito di Sostieni il Sostegno Onlus sono riportati i passi per iscriversi a una staffetta attraverso l'associazione. Per partecipare occorre soltanto trovare tre amici con cui correre. Non è necessario essere particolarmente allenati: la frazione più corta è meno di 7 km e la più lunga quasi 14 km.

Un'immagine di una delle scorse edizioni della Milano Marathon

Chi sceglie di iscriversi alla Milano Marathon con Sostieni il Sostegno Onlus può correre in staffette solidali non competitive contribuendo a sostenere il progetto Dani&Friends dedicato a Seconda Navigazione, cooperativa sociale che aiuta ragazzi affetti da disabilità congenite, grazie a una proposta di tipo socio-educativo studiata su misura per ognuno.

«Non è importante quanto si riesce a raccogliere, ma far sapere a tutti che si può correre per uno scopo importante in cui si crede», ha spiegato Giovanni Prinetti, Presidente di Sostieni il Sostegno Onlus. «L’ultima edizione ci ha visto protagonisti con ben 40 staffette e quest’anno speriamo di fare ancora meglio. L’iniziativa di Sostieni il Sostegno Onlus è aperta anche alle aziende, che possono partecipare coinvolgendo direttamente i propri dipendenti o come sponsor della Onlus, contribuendo concretamente alla raccolta fondi e alla buona riuscita del progetto».