Quali sono le leggi che in Italia hanno cambiato la vita delle donne?

R iflettere sul cammino, a volte impegnativo e contrastato, dell'emancipazione femminile significa anche ripercorrere con la memoria una serie di traguardi legislativi che hanno contribuito a dare una svolta positiva alla vita delle donne italiane. Da giurista e donna disabile tante volte, purtroppo, vittima di discriminazione, mi piacerebbe condividere con voi un percorso giuridico che, grazie ad alcune leggi, è stato capace di stravolgere la vita della donna. Ecco le lotte che il genere femminile ha dovuto intraprendere per vedersi riconoscere i propri diritti

È di dominio pubblico che se due persone decidono di sposarsi lo fanno con l’intento e l’idea che il matrimonio sia duraturo, ma in alcuni casi è un vicolo cieco. Si può rischiare, infatti, di andar incontro a un’infedeltà coniugale che consiste appunto in una mancanza di fedeltà sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo, anche se sicuramente il suo concetto morale cambia a seconda del periodo storico e del tipo di società.

Pensate che, in Italia, ci separano solo poco più di cinquant'anni da una legge che puniva l'adulterio femminile nel matrimonio garantendo invece, una libertà dell'uomo molto più ampia, dato che l’infedeltà maschile era punita esclusivamente nel caso in cui l'uomo avesse avuto una concubina nella casa coniugale o in altri luoghi noti

Strettamente collegato all’adulterio è il delitto d’onore. Il reato era legittimato dalla tutela dell’onore e della reputazione nell’ambito familiare, matrimoniale e nelle relazioni sessuali, dunque la pressione sociale giustificava la violenza, e in talune circostanze, addirittura un omicidio.

Ad esempio, l’art 587 del codice penale consentiva che fosse ridotta la pena a chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella solo per difendere l’onor suo o della famiglia. Il solo pensiero mi fa rabbrividire e gelare il sangue. Fortunatamente nel 1981 questa ingiustizia terribile è stata debellata

Proseguendo questo viaggio di conquista dei diritti da parte del mondo femminile, voglio analizzare altre leggi a tutela della donna, come ad esempio quella del diritto attivo e passivo di voto nel 1946 e nel 1948. Si tratta di un traguardo importante e recente. Il 2 giugno 1946, infatti, le donne furono chiamate ai seggi in occasione del referendum istituzionale per la scelta tra Monarchia e Repubblica e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente.