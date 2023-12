N el tumulto delle sfide ambientali, emerge una nuova pubblicazione che va oltre il tradizionale concetto di libro, trasformandosi in un'autentica esperienza. INNESTI, Storie di Sostenibilità è un'opera editoriale che incoraggia la trasformazione della parola in azione con un impatto ecologico tangibile. Il best of del primo anno del magazine online è più di un libro; è un manifesto vibrante, una fiamma di consapevolezza per una rivoluzione ecologica, un richiamo per cambiare il nostro rapporto con il Pianeta e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Ecco perché ve la consiglio

Il magazine online INNESTI non ha solo creato un libro: ha sintetizzato un capitolo tangibile di cambiamento, dove ogni parola racconta una storia ispirazionale o aiuta a capire alcuni concetti legati all’ambiente in ottica divulgativa, incoraggiandoci a muovere un passo verso un futuro più verde.

Questa pubblicazione nasce dalla profonda riflessione di Ungaretti che dovremmo tutti fare nostra: “Sono un frutto d'innumerevoli contrasti d'innesti“.

L’innesto tra uomo e natura dovrebbe solo rendere entrambi più resilienti e forti, creando valore attraverso la connessione di elementi diversi. L'innesto è un atto così semplice, ma allo stesso tempo profondamente significativo, dove il gesto umano diventa la nota chiave di una melodia costruttiva e non distruttiva.

È proprio così che dovremmo percepirci: una nota di una sinfonia e non i direttori d’orchestra.

Cosa troverete nell’antologia?

Troverete un'assemblea di voci, volti, testimonianze, ambiti di ricerca, pratiche e progetti, luoghi che mostrano che il cambiamento è già in corso e che ispirano il lettore a fare lo stesso.

Inoltre, con 192 pagine di carta Favini Crush Uva da 120 gr, ogni copia prova a compensare il suo impatto con un atto di sostenibilità, contribuendo alla riforestazione in collaborazione con ZeroCO2. Il processo di produzione di questo tipo di carta permette la sostituzione del 15% della cellulosa proveniente dagli alberi con sottoprodotti dell'uva. Certificata FSC e OGM free, contiene il 40% di cellulosa riciclata post consumo e riduce la sua impronta di carbonio del 20%.

L'antologia può essere acquistata qui.

Federica Gasbarro collabora con The Wom in modo indipendente e non è in alcun modo collegata alle inserzioni pubblicitarie che possono apparire all'interno di questo contenuto.