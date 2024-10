«Con queste gonnelline mi provocate», l’inchiesta sulle molestie nelle scuole di giornalismo scoperchia un vaso di Pandora

L’indagine è durata otto mesi e ha evidenziato che un terzo delle studentesse di cui sono state raccolte testimonianze ha subito discriminazioni, molestie verbali e sessuali in classe e negli stage

«Voi con queste gonnelline mi provocate»: è questa la frase, emblematica, scelta per introdurre l’inchiesta condotta da Irpimedia, testata indipendente del centro di giornalismo noprofit IRPI, sulle molestie e le discriminazioni ai danni di studentesse e studenti dei dieci master e scuole di giornalismo riconosciuti dall’Ordine nazionale dei Giornalisti.

Un lavoro durato otto mesi, che documenta attraverso testimonianze dirette, video, screenshot, mail e vocali quanto accaduto a decine di studentesse, che hanno trovato il coraggio di raccontare le loro traumatiche esperienze per portare alla luce episodi evidenti di molestie e discriminazioni, arrivati in alcuni casi anche allo stalking.

La frase sulle “gonnelline provocanti” è stata pronunciata da un formatore della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che si rivolgeva così alle alunne durante le lezioni. Stando a quanto raccontato dalla studentessa che ha voluto condividere l’accaduto, e che ha scelto l’anonimato per evitare ripercussioni sulla sua carriera, si tratta soltanto la punta dell’iceberg: da parte dell’uomo, raccontano nell’inchiesta le autrici Francesca Candioli, Roberta Cavaglià e Stefania Prandi, c’era una «costante ricerca di contatto fisico» con «abbracci non richiesti», «carezzine», «pacche sulle spalle e sulla schiena» e «ammiccamenti». A ciò si aggiungevano inviti fuori dalla scuola, con il pretesto di un caffè o di una cena, diretti a una o più alunne.

Un terzo delle studentesse intervistate ha subito molestie e discriminazioni

In otto mesi di indagini e approfondimenti le autrici dell’inchiesta hanno intervistato 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master di giornalismo attivi riconosciuti dall’Ordine: tre a Milano, due a Roma, uno a Torino, Bologna, Urbino, Perugia e Bari. La metà delle persone ascoltate hanno riferito di avere assistito o saputo di molestie sessuali e verbali, atti persecutori, stalking e discriminazioni. Un terzo delle studentesse ha raccontato di avere subito discriminazioni, molestie verbali e sessuali in classe e negli stage.

Qualche esempio: alla Scuola di giornalismo dello Iulm, a Milano, decine di testimonianze su una persona della formazione definita «laida» e «profondamente maschilista», con un’ossessione per l’estetica tale che «c’è chi si è sentita dire, durante le selezioni, che avrebbe potuto sceglierci solo guardandoci in faccia, senza farci aprire bocca». Alla Walter Tobagi, durante una cena collettiva in un ristorante, alla presenza di studentesse, studenti e professori (una quarantina in tutto), ci hanno raccontato di come un formatore del master si sia seduto vicino a un’alunna, che indossava una gonna, avvicinandosi al suo viso, parlandole sempre più da vicino ed è arrivato «ad allungare le mani sulla sua coscia». Un’altra allieva, che ha assistito alla scena, ha definito la tentata violenza sessuale «molto disturbante».

A Bologna, una praticante ha raccontato di aver ricevuto messaggi da un formatore, che sono diventati sempre più espliciti fino a dettagliati resoconti delle sue pregresse esperienze sessuali. L’ha invitata a un evento apparentemente al solo scopo – ha riferito l’ex-studentessa – di cercare di convincerla a salire nella sua stanza. La giovane è rimasta traumatizzata, non ha voluto lavorare con nuovi colleghi, nei mesi successivi, per paura di venire molestata e ha dovuto intraprendere una psicoterapia.

Al master Giorgio Bocca di Torino una studentessa ha riportato di aver ricevuto avance da un formatore che aveva già importunato anni prima un’altra giovane. Un insegnante, invece, ha perso le staffe quando un’alunna a lezione, parlando di un femminicidio che ha avuto molto risalto mediatico, ha chiamato in causa la responsabilità collettiva maschile. La scuola, informata del fatto, è intervenuta, difendendola.

A Urbino, un’alunna ha detto di avere incontrato un redattore, durante lo stage, che da subito le ha inviato messaggi commentando il suo aspetto. Lei rifiutava le sue avance: lui si offriva di accompagnarla a casa dopo il lavoro fino ad arrivare a prospettare un contatto fisico. Le ha chiesto: «Non ti piaccio o non ti interessa il sesso?» Alcuni colleghi della redazione le hanno confermato che si era già comportato così in precedenza. Un’altra studentessa ha raccontato di essere stata molestata nel corso di uno stage da due caposervizio di due aree diverse.

A Bari, invece, una studentessa, in occasione di una attività organizzata dalla scuola, si è vista avvicinare un formatore invitato dalla scuola che le ha chiesto se fosse fidanzata. Quando lei ha risposto in modo affermativo, lui le ha chiesto: «Ah, e il tuo ragazzo ti lascia andare in giro così?». Poi ha iniziato a indicare la sua scollatura e a toccarle i capelli lunghi, che lei cercava di spostare per coprirsi, dicendo: «No, no, fai vedere».

Soltanto alcune voci di un elenco drammaticamente lungo e disponibile nella sua interezza, con anche le repliche delle scuole e quelle degli Ordini professionali regionali (se arrivati) sul sito di Irpimedia. «Questa inchiesta nasce da tre segnalazioni iniziali di discriminazioni di genere e molestie sessuali che abbiamo ricevuto durante conversazioni informali con studenti di giornalismo e redattrici - spiegano le autrici - Dato che le redazioni di giornali, radio e televisioni sono tra i luoghi di lavoro col più alto tasso di molestie sessuali e sessismo, secondo diverse ricerche internazionali (da un sondaggio dell’International Women’s Media Foundation, quasi due giornaliste su tre hanno dichiarato di aver subito molestie durante la loro carriera), è particolarmente grave che questi fatti possano avvenire già nella fase della formazione, quando la sperequazione di potere tra formatori e alunne è particolarmente accentuata. Abbiamo deciso di approfondire la situazione, per offrire uno spaccato sulla realtà».

Le reazioni, dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti alla Commissioni Pari Opportunità

L’inchiesta sembra avere scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, e dalla sua pubblicazione le reazioni sono state decine. Come detto, le scuole chiamate in causa, così come gli ordini regionali di riferimento, hanno accettato le richieste di confronto, e alcune - Perugia la Luiss, Torino e Tobagi - hanno confermato di avere ricevuto segnalazioni di episodi di molestie e sessismo negli ultimi dieci anni e di avere preso provvedimenti. Luiss e Tobagi hanno inoltre invitato a presentare l’inchiesta alle studentesse e agli studenti del biennio in corso.

Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha sostenuto di non avere mai ricevuto, neppure in via informale, alcuna segnalazione in merito, assicurando che se gli fossero giunte notizie in tal senso a «sarebbe stata immediatamente avvertita la Procura interessata». La Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale Stampa Italiana ha inoltre diffuso una nota annunciando l’intenzione di «prendere spunto da questo nuovo lavoro per ribadire la necessità di combattere ogni sessismo. Di più: la necessità di evitare che si creino le condizioni stesse per il proliferare di atti molesti e discriminatori».

«Per questo si rivolge ai vertici di Scuole e Ordini con l'auspicio che si creino da subito le condizioni di attenzione e sostegno affinché le vittime trovino la forza di denunciare anche alla magistratura gli abusi subiti, che sono reato e non semplice malcostume. Sostegno e denuncia – conclude la Cpo - sono i presupposti per il necessario cambiamento».

