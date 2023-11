I ncarta un libro, regala un futuro: è questo il titolo dell'iniziativa natalizia lanciata da Oxfam insieme a Mondadori Store per contribuire a creare un’educazione inclusiva per tutti. Fino al 24 dicembre sarà infatti possibile farsi confezionare i regali di Natale da uno dei volontari Oxfam presenti nelle librerie Mondadori a fronte di una piccola donazione

Regalare un libro è un gesto che può cambiare la vita di una persona. Lo è ancora di più attraverso il progetto “Incarta un libro, regala un futuro”, nato dalla partnership che coinvolge Mondadori Store, il più esteso network di librerie presente in Italia, e Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedica alla riduzione della povertà globale, per aiutare e sostenere le famiglie che si trovano in contesti socialmente difficili, offrendo loro un supporto per l’educazione dei figli.

Grazie al progetto “Incarta un libro, regala un futuro”, si potrà anche quest'anno partecipare all’iniziativa volta a garantire equità e pari opportunità di accesso e successo scolastico agli studenti e studentesse più fragili.

Nelle librerie aderenti all'iniziativa, fino al 24 dicembre sarà infatti possibile, a fronte di un piccolo contributo, farsi incartare i regali di Natale da uno dei volontari di Oxfam: la donazione potrà essere effettuata direttamente nelle librerie aderenti all'iniziativa e anche online, attraverso la pagina dedicata.



Oxfam è attiva da oltre 20 anni, in Italia e nel mondo, attraverso programmi di lotta alla povertà educativa e nella diffusione di un’educazione alla cittadinanza globale che punta a una inclusività della cultura, perfettamente in linea con gli obiettivi della rete di Mondadori Retail e di tutto il Gruppo Mondadori.

La collaborazione tra Oxfam e Mondadori Store prevede la realizzazione, in diverse città, di numerose attività per animare e riqualificare gli spazi vissuti dai giovani dentro e fuori le scuole.

Il progetto, quest’anno, coinvolge oltre 150 scuole, più di seimila studenti e centinaia di docenti, e ha l’obiettivo di contribuire a costruire una scuola inclusiva: offrendo percorsi di innovazione didattica e possibilità di scambio con altre scuole europee; rafforzando le opportunità di sostegno per i ragazzi a rischio di dispersione scolastica; proponendo corsi di recupero delle competenze linguistiche e scolastiche in diverse materie, e infine, mettendo in campo attività di mediazione linguistica rivolta agli studenti stranieri.

«L’obiettivo posto a livello europeo è ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi fino al 9% entro il 2030 e, nonostante i progressi degli ultimi anni, a livello nazionale siamo ancora al 12,7%. – spiega Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia – Per questo, il nostro lavoro è rivolto anche quest’anno a sostenere una scuola in grado di non lasciare indietro nessuno, attenta al benessere di alunni e docenti, a lavorare in sinergia con gli attori locali e a innovare la didattica. Un impegno che guarda soprattutto a quei ragazzi che, nelle “periferie” delle nostre città, vivono condizioni di maggior disagio sociale e rischiano di restare ai margini. Vogliamo ringraziare Mondadori Store per il sostegno, con cui potremo essere ancora più efficaci», conclude Barbieri.

«L’esclusione scolastica rischia di diventare un fenomeno ancora più evidente per alcune fasce della popolazione, in un contesto globale di incertezza e di crisi economica come quello che stiamo vivendo. Come editori e librai, abbiamo la responsabilità di offrire il nostro supporto per garantire un futuro migliore a bambini e ragazzi. Continua pertanto il nostro impegno a fianco di Oxfam, consapevoli che la cultura e l’educazione sono canali primari per favorire l’inclusività, la coesione sociale e la crescita di tutti noi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di tutto il Gruppo Mondadori», dichiara Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail.

L’iniziativa di Mondadori Store con Oxfam si inserisce nel percorso di responsabilità sociale che il Gruppo Mondadori ha intrapreso da tempo, anche attraverso una serie di attività a sostegno delle comunità, dalla promozione della lettura e dell’istruzione alla formazione e all’assistenza sociale e sanitaria.