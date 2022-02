Guerra in Ucraina: come aiutare la popolazione coinvolta nel conflitto

A partire da ieri, 24 febbraio, sul territorio ucraino sta accadendo ciò che, fino a qualche giorno fa, ritenevamo impensabile. Ora seguiamo la guerra da dietro gli schermi, e mentre le immagini dei bombardamenti e dei palazzi sventrati scorrono davanti ai nostri occhi, a emergere è la domanda: cosa possiamo fare? Poco, purtroppo. Ma qualcosa sì. Abbiamo creato una lista (in aggiornamento) delle associazioni a cui inviare aiuti

Caritas Ukraine

Fondata nel 1992, poco dopo la dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina, la Caritas Ukraine fornisce assistenza umanitaria attraverso vestiti, calzature e altri articoli necessari a centinaia di persone ogni settimana. Ora è attiva nell'offrire aiuto alle persone colpite dal conflitto.

Qui per informazioni su come sostenere Caritas Ukraine.

Razom

Razom, che in ucraino significa "insieme", è un'associazione che da anni avvia progetti a breve e lungo termine che hanno lo scopo di aiutare l'Ucraina a "sbloccare il proprio potenziale" e rimanere sulla strada della democrazia. Nata nel 2013 come movimento di protesta per la decisione da parte del governo ucraino di sospendere le trattative per la firma di un accordo politico e commerciale con l'Unione Europea, oggi è impegnata in numerosi progetti umanitari all'interno del Paese: dall'accesso alle cure dei bambini malati di atrofia muscolare fino al sostegno all'educazione nel campo dell'IT a migliaia di studenti ucraini.

Qui per informazioni sull'associazione e su come inviare una donazione. A questo link, Razom ha raccolto alcuni consigli su come far sentire la propria voce contro la guerra in Ucraina.

Nova Ukraine

Nova Ukraine è un'organizzazione non-profit che si occupa della sensibilizzazione sulla questione ucraina in tutto il mondo, contribuendo alla fornitura di aiuti umanitari. Nova Ukraine organizza raccolte fondi, incontri, tavole rotonde dedicate all'Ucraina e alla cultura ucraina. Scopo dell'organizzazione è quello di fornire aiuti umanitari a gruppi e individui vulnerabili, di aumentare la consapevolezza sull'Ucraina in tutto il mondo e di sostenere l'Ucraina nel suo impegno di costruire una società civile forte, di riformare il suo sistema educativo e di eliminare la corruzione.

Attualmente Nova Ukraine ha lanciato una raccolta fondi su Facebook, con l'obiettivo di fornire aiuti umanitari alle persone coinvolte nella guerra, aiutandole a trasferirsi e fornendo loro aiuti medici e pratici.

Fondo per ospedali ucraini

L'associazione Project C.U.R.E., fondata nel 1986 per raccogliere fondi a sostegno degli equipaggiamenti medici nelle zone di guerra in tutto il mondo, ha dato il via a una raccolta fondi con l'obiettivo di raccogliere 500.000 dollari per inviare venti container agli ospedali ucraini di Dnipro, Zaporizhzhia, Kyiv e altre aree bisognose.

Qui per maggiori dettagli e per inviare donazioni.

Voices of Children

Da anni, la Fondazione Voices of Children aiuta i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina orientale, fornendo loro supporto psicologico e psicosociale e aiutandoli a superare le conseguenze del conflitto armato. "Nessun bambino può essere lasciato solo con un trauma di guerra. Questa è la nostra missione", si legge sul sito della Fondazione, oggi più che mai attiva nel fornire aiuto concreto ai bambini coinvolti nel conflitto.

Qui per conoscere meglio Voices of Children e inviare denaro.

Sunflower of Peace

L'associazione Sunflower of Peace ha creato una raccolta fondi per preparare zaini contenenti materiale di primo soccorso per paramedici e medici in prima linea. Nel periodo tra il 2014 e il 2016 gli zaini preparati da Sunflower of Peace hanno contribuito a salvare migliaia di vite nelle aree di conflitto.

Qui la raccolta fondi su Facebook.

United Help For Ukraine

Da sempre impegnata nella difesa dell'indipendenza dell'Ucraina e nel fornire aiuto alla popolazione dell'Ucraina orientale, oggi l'organizzazione non profit United Help for Ukraine sta attualmente raccogliendo denaro per distribuire cibo, medicinali e vestiti alle popolazioni coinvolte nel conflitto armato.

Qui per maggiori informazioni e per donare.

Croce Rossa

Fin dalla sua fondazione, la Croce Rossa fornisce protezione e assistenza umanitaria alle vittime dei conflitti armati e di altre situazioni di violenza, intervenendo in risposta alle emergenze e allo stesso tempo promuovendo il rispetto del diritto umanitario internazionale e la sua applicazione nel diritto nazionale.

Qui per inviare aiuti alla Croce Rossa in Ucraina.