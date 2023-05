Diversity Media Awards: presentate le nomination

I l 21 giugno andrà in scena al Teatro Lirico di Milano l'ottava edizione dei Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusività, in onda su Rai1 il 1° luglio. Ecco i prodotti media e i personaggi che si contenderanno i premi

L'11 maggio, a Palazzo Marino, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, è stata presentata l'ottava edizione dei Diversity Media Awards, i premi dedicati ai personaggi e contenuti che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante delle persone su temi di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità, aspetto fisico.

A presentare l'evento sono state Francesca Vecchioni, Presidente di Fondazione Diversity, e Monia Azzalini, dell' Osservatorio di Pavia: quest'ultima ha rivelato il Diversity Media Research 2023 (DMR), la ricerca annuale sulla rappresentazione delle diversità nei media italiani di Informazione e Intrattenimento, condotta da Fondazione Diversity in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e con un Comitato Scientifico proveniente da numerose Università italiane.

10 le categorie dei Diversity Media Awards: Miglior Serie Tv italiana, Miglior Serie Tv Straniera, Miglior Serie Tv Kids, Miglior Film Italiano, Miglior Programma Tv, Miglior Podcast, Miglior Programma Radio, Miglior Prodotto Digital, Creator dell'anno, Personaggio dell'anno.

Ecco le nomination:

MIGLIO SERIE TV ITALIANA

5 Minuti Prima - RaiPlay

Blocco 181 - SkyAtlantic

Circeo – Paramount +

Prisma – Prime Video

SKAM 5 – Netflix

MIGLIOR SERIE TV STRANIERA

I may destroy you – Sky Atlantic

Heartbreak High – Netflix

Ms. Marvel – Disney +

Ragazze vincenti – Prime Video

The Umbrella Academy – Netflix

Willow – Disney +

MIGLIOR SERIE TV KIDS

Dead End: paranormal park – Netflix

Di4ri – Netflix

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa – Rai Yoyo

Super Benny – Frisbee, Discovery+

Unlockdown – DeA Kids

Daniel Tiger – Cartoonito

MIGLIOR FILM ITALIANO

Io e Spotty – Prime Video • Mompracem, Rai Cinema, distribuzione Adler Entertainment

Il Filo Invisibile – Netflix

Il Signore Delle Formiche – Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories, Rai Cinema, distribuzione 01 Cinema

L' Immensità – Warner Bros. Entertainment Italia, Wildside, Chapter 2, Pathè, France 3 Cinema, distribuzione Warner Bros Italia

La Timidezza Delle Chiome – Diaviva, Movieplus, distribuzione I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection

Le Favolose – Stemal Entertainment, Les Films d'Ici, Rai Cinema, distribuito da Europictures

MIGLIOR PROGRAMMA TV

D-side – Il lato diverso delle cose – RaiPlay

Offside Racism – RaiPlay

Quelle Brave Ragazze – SkyUno

The Voice Senior – Rai1

Tonica – Rai2

Trasformazioni Incredibili – Real Time

MIGLIOR PODCAST

Maschiacci – Dog-Ear

Storia del Mio Nome – Spotify Studios, Chora Media

Get Under My Skin – Champs – Stop Afrofobia

Fuori Norma – Emanuela Masia

Questione di Famiglia – Spotify Studios

Piacere Mio – La storia del sesso – OnePodcast

MIGLIOR PROGRAMMA RADIO

Storie Di Rinascita – Radio 24

I Miracolati – Radio Capital

Tre Soldi – Rai Radio 3

Il Mondo Nuovo – Rai Radio 1

Tutta la città ne parla – Rai Radio 3

Say Waaad? – Radio Deejay

MIGLIOR PRODOTTO DIGITAL

Ariman Scriba – Race Based traumatic stress

Eva Stai Zitta – Diet Culture, ripassino smart

Generazione Magazine – I registri di genere ai seggi

Le regole del diritto perfetto – Parliamo di colorismo

LunnyLunnyLunny – Cosa significa crip face

Sofia Righetti – Aggressioni verbali e abilismo

CREATOR DELL’ANNO

Aida Diouf Mbengue – @aidaadiouf

Carolina Capria – @lhascrittounafemmina

Francesca Bubba – @francesca_bubba

Jessica Giorgia Senesi – @jessicagiorgiasenesi

Momoka Banana – @momokabanana

Nadia Lauricella – @ironadia_301

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Alessandro Michele

Chiara Bersani

Marracash

Ornella Vanoni

Paola Egonu

Paola Turci & Francesca P

Fino al 4 giugno i prodotti mediali risultati più inclusivi dall’analisi del DMR potranno essere votati dal pubblico al sito dei Diversity Media Awards.

I vincitori e le vincitrici, che emergeranno dal voting online, saranno premiati il 21 giugno nel corso di una serata-evento al Teatro Lirico di Milano condotta da Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino e trasmessa anche quest’anno su Rai1, sabato 1° luglio in seconda serata.

Durante l’evento saranno attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione, attualmente in fase di valutazione da parte del Comitato Scientifico: Miglior TG, Miglior Articolo Stampa Quotidiani, Miglior Articolo Stampa Periodici, Miglior Articolo Stampa Web.