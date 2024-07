Perché ci piace “Copenpay”, l’iniziativa di Copenhagen che premia i turisti green

F aro della sostenibilità globale, la città di Copenhagen quest'anno si è spinta oltre con l’iniziativa “CopenPay”, un programma che premia i turisti per i loro comportamenti virtuosi, sostenibili e a basso impatto durante il loro soggiorno nella capitale danese. In un mondo in cui il turismo di massa spadroneggia, la Danimarca si lancia in questo progetto pilota di un mese (con termine l’11 Agosto) per incoraggiare, al contrario, un turismo lento e a basso impatto

Il concetto è tanto semplice quanto coinvolgente: a Copenhagen, i turisti avranno pasti gratuiti in ristoranti sostenibili e ingressi omaggio ai musei ma non solo, caffè offerti e discese sulla pista da sci del termovalorizzatore, in cambio di azioni a basso impatto come spostamenti in bicicletta, utilizzo di mezzi pubblici e partecipazione a campagne di pulizia della città. Dare una mano in una fattoria urbana può premiare con un pranzo vegetariano gratuito, aiutare a tenere i canali puliti, invece, farà ottenere un giro in Kayak a costo zero. Tutto per colmare il grande divario tra buone intenzioni e azioni concrete nella direzione della sostenibilità.

Come spiega a Euronews Green Mikkel Aarø-Hansen, amministratore delegato di Wonderful Copenhagen, l'organizzazione turistica ufficiale della capitale danese: «L'idea di base è quella di mostrare alle persone che agire per il clima non è così difficile. Tutti possiamo farlo. Tutti possiamo scegliere di agire in modo sostenibile e rispettoso del clima. E ci sono molte cose che possiamo fare a Copenhagen per fare la differenza».

Ad aderire all’iniziativa c’è anche la Galleria Nazionale di Danimarca, che offre workshop che insegnano a trasformare rifiuti in plastica in pezzi d’arte, ma non solo, anche il Museo Nazionale e attrazioni turistiche locali come Copenhill, Oens Have e almeno un’altra ventina di attrazioni.

Come partecipare a CopenPay

Partecipare a CopenPay è veramente semplice e alla portata di tutti: i turisti possono dimostrare di aver compiuto gesti virtuosi esibendo i biglietti del trasporto pubblico, ricevute di noleggio biciclette o foto di attività ecologiche. Il sito di riferimento è questo.

Con questa iniziativa, Copenhagen ha davvero dimostrato di essere un passo avanti rispetto al mondo. Del resto, dalla città che punta a diventare la prima capitale al mondo a zero emissioni di carbonio entro il 2025 e che eccelle già sia nella gestione dell’acqua che nel trattamento delle acque reflue, con il 74% di energia da fonti rinnovabili e il 66% di rifiuti riciclati, non ci si poteva aspettare che un progetto così bello.

Quindi, se da tempo hai l’idea di visitare la città, questo è il momento giusto! Prepara le valigie e partecipa a CopenPay, dove ogni scelta sostenibile si trasforma in un premio ma soprattutto, in un passo verso un mondo migliore.

