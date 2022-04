Cascina RI-Nascita: un progetto per le donne vittime di violenza

N ato a Cascina Carpana, a Milano, grazie all'iniziativa dell'associazione DAD Donna Aiuta Donna, il progetto Cascina RI-Nascita fornirà alle donne vittime di violenza sessuale e domestica un luogo sicuro dove possano ritrovare serenità psicologica e indipendenza economica

Vedrà la luce a Cascina Carpana, a Milano, il progetto dell'associazione DAD Donna Aiuta Donna ribattezzato "Cascina RI-Nascita". La onlus - nata nel 1997 per affiancare il Soccorso Violenza Sessuale della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - mira a fornire alle donne vittime di violenza sessuale e domestica un luogo sicuro dove possano ritrovare la serenità psicologica, acquisire nuove competenze professionali e, infine, ottenere la propria indipendenza economica.

DAD Donna Aiuta Donna desidera così creare un centro residenziale e diurno dove le donne (e i loro figli), vittime di violenza sessuale e domestica possano vivere in sicurezza per un periodo massimo di due anni. Le donne avranno accesso ad un’ampia varietà di corsi di formazione, volti ad acquisire competenze professionali con l’obiettivo ultimo di trovare un’occupazione lavorativa.

Cascina RI-Nascita avvierà una serie di attività economiche, come pet therapy, dog-training, cibo biologico, bistrot biologico, e vendita prodotti artigianali, oltre a laboratori di restauro, tessitura e sartoria. Tali attività saranno occasioni professionali per le donne ospiti e rappresenteranno un elemento fondamentale per la sostenibilità economica del centro.

Il progetto è guidato da Alessandra Kustermann, direttrice della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano che – assieme ad altre donne – ha creato nel 1996 il primo centro pubblico anti-violenza, SVSeD, che ha sostenuto fino ad oggi più di 13mila donne e bambini. Il progetto è sostenuto dal lavoro e la passione di un team dedicato di 20 ginecologi, 11 patologi forensi, 8 psicologi, 6 assistenti sociali e in SVS Donna Aiuta Donna 25 avvocati, 2 psicologi e circa 50 volontari.