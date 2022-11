Cambiamenti globali: come stanno rispondendo i brand?

C ome stanno reagendo i brand ai cambiamenti attuali e come intervengono concretamente per alimentare il bene comune? A chiederselo, e a provare a dare una risposta, è un convegno di Assolombarda in programma il 29 novembre 2022 a Milano

Crisi climatica, inclusion, trasformazione digitale, conflitti e attualità: sono questi i grandi temi che verranno affrontati durante il convegno di Assolombarda - aperto a tutti - che andrà in scena a Milano il 29 novembre 2022 presso la sede di via Pantano 9.

Un evento che nasce da un interrogativo: le aziende si stanno facendo sempre più spesso portavoce di temi di rilevanza sociale acquisendo un ruolo e un impatto significativo per la società civile, quali sono gli strumenti, i rischi e le opportunità in questo processo? E quali ambiti della comunicazione aziendale non sono stati ancora presidiati e in quali potrebbe essere utile investire?

Ecco il programma del convegno, che sarà seguito da un aperitivo di networking.

Il programma del convegno

16.00 – Apertura delle registrazioni



16.15 – Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Sergio Cerruti - Presidente Gruppo Media, Enterntainment e Spettacolo – CEO Just Entertainment

16.30 – Come le aziende italiane si orientano (e comunicano) nell'attuale contesto geopolitico

Matteo Villa - Research Fellow ISPI

17:00 - Geopolitical branding: la nuova prospettiva della comunicazione istituzionale

Marco De Angeli – Consigliere Gruppo Media – Direttore Generale ABC Production – Vicepresidente IAA

17:15 - Tavola Rotonda: Comunicazione aziendale, attualità e reputazione

Paola Mascaro – Managing Director, Marketing and Communications Lead, ICEG – Accenture Spa

Carlotta Ventura – Chief Communications, Sustainability and Regional Affairs Officer - A2A Spa

Guido Romeo – Head Of Corporate Communication – Dompè Farmaceutici Spa

Francesca La Spada - Engagement Manager - L’Oréal Italia Spa

Modera:

Andrea Biondi – Giornalista, Il Sole 24 Ore

Come partecipare

La partecipazione all'incontro è libera previa registrazione a questo link. Per iscriversi è necessario essere registrati al sito. Successivamente, accedendo con le proprie credenziali, sarà possibile iscriversi a tutti gli eventi presenti sulla piattaforma. A iscrizione avvenuta ogni partecipante riceverà una mail di conferma.