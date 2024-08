Play Safe, l’Unicef lancia un’app per riconoscere e combattere la violenza di genere online

P lay Safe è un'applicazione gratuita che all'intrattenimento unisce l'educazione affettiva: attraverso tre giochi i più piccoli possono scoprire quali sono i campanelli di allarme della violenza di genere

L'hanno chiamata Play Safe, "Gioca sicuro", ed è uno strumento che aiuta a capire, sin dalla più tenera età, quali sono le forme di violenza di genere e come reagire. È un'app (scaricabile qui) ed è firmata da Unicef, che l'ha da poco lanciata in Italia consentendo di scaricarla gratuitamente su tutti i dispositivi.

L'app Play Safe è stata sviluppata in collaborazione con il Centro Diotima, ed è disponibile su Google Play e App Store in italiano, greco, inglese, farsi e francese. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere online, che in Italia è in preoccupante aumento.

I numeri della violenza di genere online

Sono circa 800 casi di violenza sul web registrati ogni anno dalla Polizia Postale solo nel 2023. Anche se icasi di adescamento online sono in lieve calo, si conferma il coinvolgimento di minorenni di età compresa tra i 10 e i 13 anni. In oltre 200 casi la fascia dei preadolescenti è stata coinvolta in interazioni sessuali online. Inoltre, secondo una recente indagine dell’Unicef, circa il 37% tra bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e il 34% a immagini violente.

Tra i casi più comuni di violenza online ci sono la diffusione non consensuale di contenuti sessuali, il controllo di dispositivi digitali, minacce e stalking cibernetico. Questa forma di violenza si manifesta tramite mezzi digitali come social media, forum online, app di messaggistica e ambienti di gioco virtuali. Chi sperimenta queste forme di violenza accusa spesso conseguenze fisiche e psicologiche come ansia, depressione, vergogna e isolamento.

Alla luce del sempre maggiore numero di adolescenti e preadolescenti nativi digitali, e dell'età sempre più precoce in cui entrano in contatto con i dispositivi, abituarli sin dalla più tenera età a riconoscere eventuali campanelli d'allarme è dunque fondamentale per proteggerli, tutelarli e aiutarli a evitare minacce e pericoli.

Come funziona l'app contro la violenza di genere di Unicef

L'app, già lanciata dall’Unicef in Grecia, è stata sviluppata per combinare l'intrattenimento all'educazione affettiva. Offre un gioco educativo articolato in tre livelli, che aiuta adolescenti e giovani a riconoscere e reagire alla violenza di genere online, sensibilizzando sui temi del consenso, delle relazioni sane e dei confini personali.

Il primo gioco presenta scenari di violenza di genere online, offrendo diverse opzioni su come potrebbe svilupparsi la storia. Il secondo è un gioco ad anagrammi in cui bisogna individuare la terminologia corretta legata a forme di violenza di genere online. Il terzo è invece un gioco a risposta multipla che sonda la conoscenza delle diverse forme. Ogni livello fornisce istruzioni dettagliate e alla fine del gioco si totalizzano i punti. L’app prevede inoltre la possibilità di informarsi sui servizi di supporto in Italia.

Oltre a offrire supporto diretto ad adolescenti e giovani, l’app Play Safe è indirizzata anche a genitori e a insegnanti. A loro vengono offerti gli strumenti per supportare i più giovani in caso di violenza o di riconoscerne i campanelli d’allarme.

LEGGI ANCHE: Tu chiedilo, il consenso spiegato con un tè