I ncontrarsi tutti i mesi per dialogare e orientare l’agire quotidiano nel rispetto dell’eguaglianza di genere e dell’inclusione sociale: è questo l'obiettivo di Any Given 8, il ciclo di incontri che l'Università Luiss Guido Carli lancerà sabato 8 ottobre a Roma

Non solo l'8 marzo si deve parlare di parità di genere e inclusività: da qui nasce l'idea di Any Given 8. Il primo appuntamento si terrà sabato 8 ottobre alle ore 17:30 presso il Campus Luiss di Viale Romania a Roma e rientra nella cornice del Festival dello Sviluppo sostenibile 2022, manifestazione (dal 4 al 20 ottobre) che intende diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e i principi dell’Agenda 2030, e a cui la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Luiss Guido Carli aderisce dal 2017.

«In Luiss alleniamo ogni giorno le nostre studentesse e i nostri studenti a non essere mai indifferenti a chi è accanto a loro. Viviamo un momento in cui non dobbiamo ricercare l’uguaglianza a tutti i costi, bensì l’equità, la possibilità di correre la nostra gara partendo non necessariamente dalla stessa linea di partenza, ma avendo tutti gli stessi strumenti, le stesse scarpe da ginnastica. È proprio questo l’obiettivo di Any Given 8, uno spazio di riflessione mensile quanto mai attuale. Il mondo è di chi vuole sognare, e per sognare non si può, né si deve, essere indifferenti», ha spiegato il Direttore Generale Giovanni Lo Storto

La Luiss, che orienta la sua attività di Didattica, Ricerca e Terza missione sui valori SDGs (Sustainable Development Goals), ha adottato da quest’anno il primo Gender Equality Plan (GEP) ossia un piano di azioni concrete volte a fornire strumenti e soluzioni per una comunità viva di giovani sempre più attenti alle questioni sociali e ambientali

Oltre alle 5 aree previste dalla Commissione Europea, il GEP Luiss prevede un sesto obiettivo volto a superare le disuguaglianze di genere anche nella comunicazione esterna e nella organizzazione degli eventi.

Durante l’incontro di sabato 8 ottobre gli studenti, parte attiva nella costruzione del GEP insieme a tutta la community Luiss, presenteranno un progetto reso possibile grazie anche alla collaborazione con l’azienda Fater. L’iniziativa, finalizzata all’abbattimento degli stereotipi di genere, sarà illustrata da Alpha Sonko Talent Acquisition & Employer Branding Manager di Fater.

«L’Università dell’ascolto, aperta, connessa e responsabile. È questo quello che ci chiedono studentesse e studenti oggi, e a cui dobbiamo dare risposte e soluzioni concrete che però, per essere incisive e determinanti, vanno costruite e ideate insieme, in un processo di coprogettazione», ha commentato la prof.ssa Emiliana De Blasio, Advisor del Rettore per Diversity&Inclusion.

«Il valore del progetto GEP è proprio nell’empowerment dei ragazzi e nella valorizzazione della loro consapevolezza, tanto dei loro bisogni quanto del loro potere d’azione. Anche questo è uno degli obiettivi di Luiss, insegnare ad agire, a generare cambiamento, attraverso la partecipazione e l’ascolto, solo così si riuscirà ad includere senza lasciare nessuno indietro», ha aggiunto la docente.

Tante altre saranno le iniziative che l’Ateneo presenterà ogni otto del mese per ribadire l’importanza dell’inclusione; tema che non deve essere affrontato nella sola ricorrenza dell’8 marzo, ma che deve diventare parte di una agenda di sviluppo comune.

Tantissimi gli ospiti presenti al tavolo dell’8 ottobre, tra cui gli studenti Nicolò Barbetti ed Eva Klimova, rappresentanti dell’Associazione Young Ethos, impegnata in progetti di etica pubblica dentro e fuori l’Università, e Sophie Pascale studentessa dell’Associazione Hortensia, che nasce come spazio di discussione, formazione e diffusione del movimento e pensiero di giovani donne. Inoltre, al dibattito parteciperà anche il team di “Luiss ti ascolta”: gli psicologi Dario Fusco Femiano ed Elena Roveglia presenteranno il servizio gratuito di accoglienza e consulenza psicologica che l’Università mette a disposizione di studentesse e studenti durante l’intero percorso di studi.

Ospite speciale la sceneggiatrice, regista e attrice Susy Laude.