8 marzo: le iniziative delle aziende a supporto delle donne

L a Festa della Donna è solo un’occasione per (ri)sollevare tematiche importanti legate alla violenza di genere, alla parità di diritti e all’empowerment femminile. Ecco alcune iniziative virtuose promosse da aziende, marchi e piattaforme

Motorola

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Motorola conferma il sostegno al progetto educativo di Telefono Rosa, che prevede la formazione per più di 10.000 studenti in tutta Italia volta a prevenire la violenza di genere. Il progetto segue il percorso tracciato con l’attività di grande impatto realizzata lo scorso novembre, dove Motorola, Official Sponsor AC Monza, ha messo a disposizione il proprio spazio sul petto delle maglie dei biancorossi per ospitare testimonianze rappresentative di vittime di violenza che si sono rivolte a Telefono Rosa, per sensibilizzare specialmente gli uomini tifosi sul crescente problema sociale.

Tinder

VEDI ANCHE CultureNon solo 8 marzo: così le associazioni femministe in Italia difendono i diritti delle donne

In occasione dell’8 marzo, Tinder ha diffuso una campagna che mira ad aiutare le donne a liberarsi dal timore dei giudizi nell’online dating. Per farlo, ha chiesto all’esperto di relazioni a livello globale Paul C. Brunson di condividere alcuni consigli proprio dedicati a tutte coloro che temono di essere giudicate quando si approcciano al mondo delle dating app. Tra i consigli più importanti, quello di ricentrare il focus su se stesse, ponendo attenzione in primis sulla cura di sé e sul benessere mentale. Non per niente, la “Cura di sé” è il quarto interesse più condiviso su Tinder.

Lines

Dedicata invece all’educazione sessuale è invece l’iniziativa di Lines Domande scomode @school, il programma educativo pensato per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con lo scopo di promuovere l’importanza di costruire relazioni sane, rispettose, paritarie e inclusive attraverso un percorso educativo incentrato su sessualità, la pubertà e la libertà di stabilire o troncare un rapporto affettivo. Il programma è ideato e realizzato da Lines e Tampax in collaborazione con “La fabbrica”, realtà impegnata nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa dedicati alle scuole di ogni ordine.

QVC Italia

Si schiera contro i tabù linguistici QVC Italia con la campagna “Essere donna non è un tabù”, che ha l’obiettivo di educare e sensibilizzare su vari argomenti legati alla sfera femminile. Un’iniziativa che segue la forte esigenza di creare uno spazio aperto e inclusivo in cui le donne possano parlare senza imbarazzo di quei momenti che sono naturali, inevitabili e che sanciscono le diverse fasi della loro vita. Tra le protagoniste della campagna, un gruppo di donne di età diverse tra cui alcune presenter di QVC Italia, che hanno prestato il proprio volto per la campagna.

Alexa

Alexa ha presentato un’iniziativa importante realizzata in collaborazione con ActionAid: proprio dall’8 marzo infatti, Alexa risponderà agli insulti che le vengono rivolti utilizzando la sua voce per spiegare, attraverso le parole di ActionAid, che la violenza verbale è spesso il primo passo verso la violenza fisica, sessuale o economica.

LEGGI ANCHE: Alexa e ActionAid insieme contro la violenza verbale

Verisure

In occasione della Festa della Donna, Verisure ha condiviso i dati della propria ricerca sulla percezione, i bisogni e i comportamenti di sicurezza personale, domestica ed economica. Una survey dalla quale emergono differenze sui comportamenti che donne e uomini adottano nell’ambito della sicurezza. Ad esempio, quando è in casa, più di 1 donna su 2 (53,6%) chiude a chiave porta, inferriate e finestre rispetto al 46% di uomini. Fuori casa o nella strada di rientro, il 63% di donne presta attenzione particolare al non esser seguita, rispetto al 50% di uomini. Il 45% addirittura cerca di variare gli orari di rientro per non incontrare eventuali malintenzionati. Dati che testimoniano una sensibile disparità di genere nella percezione della sicurezza.

Windtre

In occasione dell’8 marzo, Windtre ribadisce il sostegno al Centro Antiviolenza S.O.S. LEI del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Nato grazie alla partnership fra Windtre, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’Associazione Assolei, il Centro è situato all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso Gemelli e accoglie tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamenti. Dal 2 marzo 2023 il Centro Antiviolenza S.O.S. LEI ha ricevuto più di 425 contatti telefonici; ha organizzato oltre 195 incontri in presenza; e 61 donne sono state prese in carico dal punto di vista legale e/o psicologico per aiutarle a uscire da contesti di violenza.