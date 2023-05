D al 26 al 28 maggio al BASE di Milano torna l'evento dedicato ai diritti delle donne. Tema centrale di quest'anno, la conquista dello spazio. In ogni dimensione

Tre giorni di talk, dibattiti, performance, mostre e film, tutti ad accesso libero e gratuito, per parlare della condizione femminile in Italia e nel mondo. Milano torna a ospitare, il 26, 27 e 28 maggio, il WeWorld Festival, evento che quest'anno è arrivato alla sua tredicesima edizione.

WeWorld è un’organizzazione no profit italiana indipendente attiva in 27 Paesi, Italia compresa, che porta avanti progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario per garantire i diritti delle comunità più vulnerabili a partire da donne, bambine e bambini. Da tredici anni organizza un festival in cui affronta il tema della condizione femminile guardando all’agenda 2030, secondo cui il benessere delle persone e in particolare delle donne va affrontato a 360 gradi, guardando in tutte le direzione e dimensioni: quella economica, quella educativa, quella ambientale e quella socioculturale.

Conquistare spazio per i diritti e nel mondo del lavoro

Lo slogan dell'edizione 2023, in programma al centro culturale BASE, è "Conquistiamo spazio", inteso come spazio per i diritti, spazio nel lavoro e nelle professioni, spazio per una narrazione della maternità fuori dagli stereotipi.

Insieme ai numerosi ospiti attesi sul palco si parlerà di consenso, di maternità, di economia, di femminismi, corpi e adolescenza. Temi in continuità con gli anni precedenti, in particolare con l'edizione 2022 in cui si è parlato di stereotipi e barriere di genere che impediscono alle donne di realizzare il proprio potenziale: «Quest’anno vorremmo andare oltre e dare uno spunto per produrre un cambiamento - spiegano gli organizzatori - Lamentarsi e basta, infatti, serve a poco, bisogna agire e riprendersi lo spazio che nessuno vuole dare alle donne».

I protagonistə del WeWorld Festival

Tantissimi i protagonisti della tre giorni in scena al BASE, dall'economista Azzurra Rinaldi alla giornalista e podcaster Corinna de Cesare passando per l'avvocata Cathy La Torre, la scrittrice Teresa Cinque, le attrici Antonella Questa e Valentina Melis, l'attivista e influencer Giorgia Soleri. Ancora, tra talk, dibattiti e incontri ci saranno Marina Cuollo, Lara Lago, Sara Ventura, Maschile Plurale, Francesca Bubba, Guida senza Patente, Lorenzo Gasparrini, Mica Macho, Annalisa Monfreda, Ilaria Maria Dondi, Giada Biaggi, Federica di Martino, “La tenda in salotto” e molti altri e altre.

Il programma tra talk, dibattiti, proiezioni e mostre

Il programma (qui quello completo) è, dunque, ricchissimo. I partecipanti al festival potranno assistere a proiezioni e concerti, partecipare a dibattiti, tavole rotonde e talk, e avranno anche la possibilità di visitare la mostra fotografica di Chiara Fossati del collettivo Cesura, vincitrice della menzione WeWorld al Premio Ponchielli, che al Festival porterà "Comete!", serie fotografica che racconta vita, sogni e prospettive per il futuro delle adolescenti nelle aree suburbane d’Italia. Il fotografo Alessandro Cinque porterà invece al Festival "Il Prezzo della Terra", toccante lavoro sull’impatto dell’estrazione mineraria sulle comunità e sull'ambiente in Sud America.