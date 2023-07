A Prato, un festival di fotografia esplora il tema del conflitto

T orna anche quest'anno ULTRA, la rassegna fotografica ideata e curata dal gruppo indipendente di fotografi e studiosi delle arti visive Sedici di Prato. Venerdì 21 luglio gli spettatori verranno guidati a partire dalle ore 20.00 tra mostre fotografche, talk e proiezioni all'interno della Saletta Campolmi e gli spazi esterni della Biblioteca Lazzerini. Ecco perché partecipare

Il tema scelto per questa sesta edizione di ULTRA è CLASH: attraverso lo sguardo di fotografe e fotografi italiani e internazionali, Sedici ha voluto rivolgere l'attenzione al tema del conflitto, cifra che caraterizza questo nostro presente così incerto e poco conciliante.

Jean-Marc Caimi / Valentna Piccinni, The Fighters of Maidan

Da qui, la scelta di ospitare quattro mostre che indagano gli avvenimenti in Ucraina, in Iran, ma anche in Italia: il duo italo-francese Jean-Marc Caimi / Valentna Piccinni presenta il progetto The Fighters of Maidan, che mostra i protagonisti delle proteste di piazza Maidan, a Kiev, nel 2014, avvenimenti che sono all'origine dell'atuale guerra in Ucraina. La fotografa olandese Marinka Masséus con Stealthy no more | Woman Life Freedom | Iran reinterpreta invece uno dei simboli della repressione attuata dal regime iraniano verso le donne: l'hijab. Le donne iraniane ritratte lanciano il velo, un gesto divenuto ancor più carico di signifcato dopo la vicenda di Mahsa Amini, simbolo delle violente proteste ancora in corso nella società iraniana.

Marinka Masséus, Stealthy no more | Woman Life Freedom | Iran

Il fotografo Massimo Berruti porta il progetto Epidemic, che si sofferma sulle complesse condizioni sanitarie e ambientali della comunità che abita in una vasta area, tra Napoli e Caserta, tristemente nota come Terra dei Fuochi. Infine, il duo Giulia Piermartri / Edoardo Delille con il progetto Atlas Of The New World ha scelto di fotografare quello che sarà il paesaggio di alcuni dei luoghi maggiormente soggetti a uno stravolgimento morfologico. Seguendo i dati sul clima delle Nazioni Unite, Delille e Piermatri utlizzano uno speciale proiettore che consente loro di sovrapporre all'immagine reale la catastrofca visione di quello che sarà il futuro prossimo del nostro pianeta.



Giulia Piermartri / Edoardo Delille, Atlas Of The New World

Oltre a queste quattro esposizioni, visitabili fino al 30 luglio, negli spazi esterni adiacenti alla Saletta Campolmi, sarà ospitata Clash with your monster, un'installazione performatva site-specific a cura di Anita Scianò. L’installazione propone un’esperienza fisica e sensoriale: una tenda da campeggio immersa nella semioscurità invita gli spettatori a immergersi nell’ignoto e a fare i conti con i propri mostri interiori.

Venerdì 21 luglio, gli autori e le autrici Jean-Marc Caimi, Valentna Piccinni, Edoardo Delille, Giulia Piermartri e Massimo Berruti saranno presenti all'evento e condurranno dei talk nel corso della serata, nel piazzale esterno della Biblioteca Lazzerini, a partire dalle ore 21.30.



Sarà possibile anche cenare sul posto, grazie alla collaborazione con Schiaccino, dalle ore 20.30. ULTRA // CLASH è un evento che fa parte di Prato Estate 2023, progetto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, realizzato in collaborazione con Consenso Brand e DHG Dyeing House Gallery. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.