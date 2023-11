Salute mentale, cinque podcast da ascoltare per saperne di più

D i salute mentale, finalmente, si inizia a parlare sempre di più, e sono molti i podcast che aiutano a orientarsi su questo tema e a conoscersi meglio, combattendo stigma e pregiudizi. Eccone alcuni da non perdere

In Italia solo un giovane su 12 sostiene di avere uno stato di benessere mentale pieno. Un dato preoccupante, quello riportato dall'AXA Mind Health Report 2023, che non deve però stupire: tra pandemia di Covid-19, guerre e crisi climatiche, il futuro appare sempre più incerto e difficile, ed è in questo clima di incertezza che i disturbi della salute mentale hanno più probabilità di guadagnare terreno se non individuati, diagnosticati e trattati in tempo.

Secondo l’indagine condotta da Ipsos e realizzata su un campione di oltre 30mila persone tra i 18 e i 74 anni in 16 Paesi del Mondo, l’Italia è ultima in Europa per livello di benessere mentale, e registra la più bassa percentuale di persone che avvertono uno stato di pieno benessere. Senza molte sorprese sono i ragazzi a farne maggiormente le spese, con il 38% che paga le conseguenze di un utilizzo incontrollato di tecnologia e social, e le donne, in costante lotta contro il gender gap: oltre il 40% dei giovani ha ammesso di essersi sentito messo in discussione, e una donna su tre di avere ricevuto commenti inappropriati e offensivi in relazione al genere.

La buona notizia, in questo quadro desolante, è che di salute mentale si parla decisamente di più rispetto agli anni passati, complice anche il World Health Mental Day, la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ogni anno comporta che anche in Italia vengano lanciate una serie di iniziative finalizzate ad aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e a combattere pregiudizi e discriminazioni.

Tra i molti strumenti a disposizione delle persone per conoscere meglio il tema, e anche per conoscersi meglio, ci sono i podcast. Sulle principali piattaforme di ascolto sono numerosi i contenuti originali condotti da esperti che trattano il tema della salute mentale, aiutando a combattere stigma e pregiudizi: eccone cinque da inserire nella propria playlist.

Io… oltre la malattia mentale

Questo podcast è stato lanciato in occasione dell'ultima Giornata Mondiale della Salute Mentale. È composto da cinque puntate in cui altrettante persone che hanno affrontato la malattia mentale - un'ex insegnante, un restauratore, un matematico, una giovane chef e una parrucchiera – raccontano cosa significhi davvero, al di là dei pregiudizi, vivere con la loro patologia.

Al loro fianco un gruppo di esperti per commentare a livello clinico: lo psichiatra Gianluigi Nobili, Marta Giuliani, psicoterapeuta e ideatrice del progetto, e Ruggero Radici, responsabile Area Salute Mentale e Vicepresidente della Cooperativa Sociale La Rondine.

Lo psiconauta

Si tratta del podcast di Valerio Rosso, medico, psichiatra e psicoterapeuta, autore di ValerioRosso.com, il blog sulla psichiatria e le neuroscienze tra i più letti in Italia. Nelle puntate, che hanno superato ormai le 500, Rosso affronta il tema della salute mentale a 360 gradi, spaziando dai disturbi d'ansia ai farmaci, dai disturbi della personalità alle neuroscienze.

Essere grandi: perfetti o felici

La psicologa e psicoterapeuta più amata dai social, Stefania Andreoli, già autrice di diversi libri, ha recentemente inaugurato un nuovo podcast in cui affronta temi come la famiglia, il sesso, il lavoro e le ansie dei giovani adulti. Sei in totale gli episodi, in cui Andreoli, famosa per la sua "stanza delle parole", dialoga con la giornalista Barbara Stefanelli: dal diritto alla fragilità alla necessità di parlare di salute mentale, dal fallimento e la responsabilità delle famiglie, fino al merito e la competizione, tutto si intreccia nel tentativo di diventare persone migliori.

Atrabile

Salute mentale sì, stigma no: è lo slogan che Erika e Jasmine, ideatrici e conduttrici di Atrabile, hanno adottato per il loro podcast. Ogni puntata dura circa mezz'ora, e gli argomenti trattati sono molto diversi: «Il nostro progetto è semplice ma non per questo meno complesso - spiegano - speriamo di abbattere lo stigma che ruota attorno alla salute mentale. Come? Parlandone e spiegando che una vita con un disturbo mentale non è una vita in bianco e nero. Ha tante sfumature di colore e, certo, anche delle ombre. Ed è proprio lì che vogliamo fare arrivare la luce».

LiberaMente

LiberaMente è un podcast di psicologia con storie, idee e consigli per «liberare la nostra mente ogni giorno di più». A cura di Matteo Neroni, psicologo e psicoterapeuta specializzato nella gestione dei disturbi d’ansia, alterna approfondimenti e divulgazione a esercizi pratici per mindfullness e meditazione.