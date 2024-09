RunAble, la prima corsa non competitiva per sensibilizzare sulla disabilità visiva

U na nuova iniziativa sportiva prende vita nel cuore del Parco di Monza: arriva la prima edizione di “RunAble”, una corsa non competitiva aperta a tutti per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità visiva e la prevenzione delle malattie oculari

Una corsa per dimostrare sostegno e vicinanza a tutte le persone con disabilità visiva e non solo: nasce con questa idea RunAble, la corsa in programma per sabato 5 ottobre 2024 organizzata dall’associazione FreeMoving, fondata nel 2016 da Luca Aronica e Antonella Inga, atleti paralimpici che hanno trasformato la loro sfida personale in un’opportunità per molti.

L’Impegno di FreeMoving per l’inclusione

L’associazione FreeMoving è nata nel 2016 da una coppia – in pista e nella vita – di atleti paralimpici, Luca e Antonella, entrambi ciechi per una retinite pigmentosa. L'associazione nasce con il desiderio di offrire alle persone con disabilità visiva l’opportunità di vivere esperienze sportive in piena autonomia. Con grande passione, hanno voluto creare uno spazio in cui lo sport diventa un mezzo per esplorare nuove possibilità e coltivare l’indipendenza personale.

Luca aveva solo 14 anni quando ha ricevuto la diagnosi, un momento difficile che ha affrontato inizialmente con rifiuto, ma dal quale è riuscito a rialzarsi grazie al suo spirito ironico e alla passione per lo sport. Antonella, che conserva ancora qualche residuo visivo, ha trasformato la sua determinazione in successi sportivi: dal 2021 è campionessa italiana di salto in lungo nella sua categoria ed è parte del Club Azzurri della Federazione atletica nazionale. Insieme vivono una vita piena e autonoma con la loro figlia di 14 mesi, Matilde, dimostrando ogni giorno che la disabilità non è un limite, ma solo un aspetto della loro storia condivisa.

FreeMoving non è solo un’associazione sportiva, ma un punto di incontro per chi vuole mettersi in gioco e superare le proprie sfide, indipendentemente dalla propria disabilità

Attraverso attività come canoa, vela, sci e rafting, Luca e Antonella dimostrano che è possibile vivere avventure entusiasmanti e raggiungere obiettivi significativi, in un ambiente dove tutti possono partecipare e sentirsi parte di qualcosa di più grande. La loro visione è quella di un mondo in cui lo sport sia accessibile a chiunque, e in cui ogni persona possa scoprire la propria forza e il proprio potenziale.

Partecipare alle loro attività significa dunque lasciarsi guidare dal vento su una barca a vela, oppure sentire l'adrenalina scorrere mentre gli sci tagliano la neve: un'esperienza che dissolve ogni barriera e libera la vera essenza del movimento e della libertà.

LEGGI ANCHE - Cambiamo Sguardo, il percorso didattico di CBM Italia per l'inclusione delle persone con disabilità

RunAble, la prima edizione di una camminata-corsa non competitiva

In questa cornice di inclusione e condivisione nasce RunAble, la prima edizione di una camminata-corsa non competitiva che si terrà il 5 ottobre nel suggestivo Parco di Monza. La data del 5 ottobre non è stata scelta a caso: coincide con la Giornata Mondiale della Vista, un’importante ricorrenza internazionale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

La Giornata Mondiale della Vista e RunAble condividono lo stesso obiettivo: sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del trattamento tempestivo delle malattie oculari. Malattie come la cataratta, il glaucoma e la retinopatia diabetica possono progredire in modo silenzioso, senza sintomi evidenti, causando danni irreversibili se non intercettate per tempo.

RunAble, aperta a partecipanti di tutte le età, sarà un momento per correre o camminare insieme, condividendo sorrisi e solidarietà

L’evento sostiene le attività di FreeMoving, contribuendo attraverso le iscrizioni all’acquisto di un mezzo di trasporto essenziale per l’associazione, permettendo così a sempre più persone di partecipare e vivere pienamente le iniziative offerte.

Antonella e Luca

I dettagli dell’evento e le modalità di partecipazione

Il giorno dell'evento, i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: uno di 5 km, segnalato in blu, e uno di 10 km, segnalato in rosso. Entrambi i tracciati saranno chiaramente indicati con cartelli posizionati presso i sei ingressi del Parco di Monza, e lungo il percorso con frecce sull'asfalto, piastre con targhe identificative e piramidi tronche in legno. I percorsi sono misurati e certificati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Il punto di partenza sarà in viale dei Tigli, accanto all’ingresso di Porta Monza, il principale accesso di viale Brianza.

Le iscrizioni per la corsa non competitiva sono già aperte e possono essere effettuate tramite il sito www.asdfreemoving.it, compilando il modulo online o inviando un’e-mail a runable@asdfreemoving.it entro il 30 settembre 2024.

Tutti i partecipanti riceveranno un pettorale e un pacco gara contenente gadget offerti dagli sponsor, da ritirare direttamente allo stand dedicato il giorno dell’evento.

Per una buona causa

Tutti i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un mezzo di trasporto per l’associazione FreeMoving, fondamentale per agevolare la partecipazione dei suoi membri alle varie attività. Questo sottolinea ancora una volta lo spirito inclusivo dell’evento: una comunità che corre insieme, sostenendosi l’un l’altro e abbattendo le barriere, sia fisiche che psicologiche. Atleti-guida saranno disponibili per accompagnare i partecipanti non vedenti o ipovedenti, rafforzando ulteriormente lo spirito di sostegno reciproco che anima FreeMoving.

«Vedere famiglie intere che partecipano ai nostri eventi è meraviglioso. È la prova che, anche senza la vista, si può vivere una vita piena e soddisfacente. Con la RunAble, vogliamo mostrare che lo sport è un linguaggio universale, un terreno comune dove chiunque può sentirsi accolto e valorizzato, indipendentemente dalle proprie capacità», spiega Antonella Inga, presidente e co-fondatrice di FreeMoving.

RunAble è organizzata in collaborazione con il Comune di Monza e ha il patrocinio di Sport e Salute Lombardia, del Comitato Italiano Paralimpico di Regione Lombardia e del Rotary Club Monza Villa Reale. L’evento è supportato da numerosi sponsor, che hanno riconosciuto l’importanza di promuovere un evento che va oltre lo sport, diventando un modello di inclusione, solidarietà e superamento dei limiti.

Il valore di RunAble: perché partecipare

RunAble è un modo per ricordarci che, anche quando la vista manca, non è la luce a spegnersi: la luce è dentro di noi, nel coraggio di affrontare le sfide e nella forza di continuare a sognare. Partecipare a questa corsa significa abbracciare una causa più grande, significa credere che ognuno di noi, con un piccolo gesto, può contribuire a costruire un futuro in cui nessuno viene lasciato indietro.

Del resto, come insegna FreeMoving, “più siamo e meglio vediamo”: insieme, possiamo davvero vedere oltre ogni barriera, oltre ogni limite, e correre verso un domani più inclusivo per tutti.