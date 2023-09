V enerdì 15 settembre in 23 città italiane torna Pigiama Run, la corsa organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per sensibilizzare sui tumori pediatrici e per sostenere concretamente progetti in aiuto di bambini in terapia oncologica

Un evento che mette tutti in pigiama con l’obiettivo di mostrare vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno in ospedale: giunta alla quinta edizione, Pigiama Run è la corsa organizzata da LILT per offrire sostegno e supporto ai bambini che stanno affrontando un tumore e alle loro famiglie.

A Milano l’appuntamento sarà il 15 settembre, alle 18.30, ai Giardini Indro Montanelli. Qui saranno proposti sei percorsi: quattro di corsa e due di camminata. A guidare ciascun gruppo saranno professionisti capaci di affiancare i partecipanti e di aiutare a tenere il ritmo. Per tutti ci saranno musica e intrattenimento offerti da Radio 101, un rinfresco offerto da Esselunga e un’area gioco dedicata ai più piccoli, per divertirsi con i mattoncini e conoscere i personaggi della serie animata LEGO® DreamZzz™.

Con i fondi raccolti attraverso le iscrizioni alla corsa, LILT Milano Monza Brianza, accanto alla Pediatria Oncologica dell'Istituto Tumori, provvederà a garantire servizi gratuiti fondamentali, di aiuto e accoglienza per le famiglie durante le terapie.

A fare da testimonial dell'evento saranno Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, che inviteranno tutti ad adottare un dress code originale e divertente. I look più originali verranno premiati con la Pigiama Challenge. Tutti gli iscritti riceveranno il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor.

Ecco tutte le città in cui si terrà la corsa: Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania le altre città dove si svolgerà la Pigiama Run. Sarà possibile anche la partecipazione in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera.

Qui per iscriversi alla corsa.