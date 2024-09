Il 20 settembre torna la Pigiama Run, la corsa camminata per sostenere la lotta ai tumori infantili

P er il sesto anno di fila, LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori organizza la manifestazione corale con cui raccoglie fondi per i bambini che affrontano patologie oncologiche. Quest'anno sono 40 le città che aderiscono: ecco come partecipare

Torna per il sesto anno di fila, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), la Pigiama Run, la corsa-camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore. L’evento si svolgerà il 20 settembre in 40 città italiane in contemporanea, con quattro grandi hub: Milano, Roma, Bari e Palermo.

Pigiama Run, cos'è

In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon, il nastro d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Proprio per informare sul tema, la LILT da sei anni organizza la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama. Un grande evento corale di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini malati di tumore, che ogni giorno sono costretti a indossare e tenere il pigiama per la degenza in ospedale.

La Pigiama Run è inoltre un’occasione per promuovere uno stile di vita sano e attivo, sensibilizzando così sull’importanza del movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche.

Come funziona la Pigiama Run: l’iscrizione e la corsa

La Pigiama Run è ormai un appuntamento storico, e di anno in anno aumentano le città che aderiscono all’iniziativa. In ognuna delle 40 città coinvolte quest’anno verrà organizzato un village o un punto di ritrovo per poter correre e camminare tutti insieme a diversi ritmi e velocità di corsa o camminata.

Alla corsa possono partecipare tutti, indipendentemente dall’età e dal grado di allenamento: unico requisito è quello di iscriversi, ritirare il pettorale e indossare il pigiama preferito sostenendo così la LILT nella sua attività.

Anche quest’anno alla Pigiama Run parteciperanno Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, volti dell’evento, che correranno a Milano. E ci saranno molte novità, tra musica, intrattenimento e molto altro.

Come partecipare all'evento del 20 settembre

Per partecipare alla Pigiama Run basta iscriversi a questo sito scegliendo la città in cui si vuole indossare il pigiama e mettersi in marcia. Quest’anno le città sono sono 40 e l’elenco è presente sul sito ufficiale con i dettagli sulla location del village e sui progetti che verranno finanziati con la partecipazione.

Se la propria città non figura nell’elenco, nessun problema: chiunque può partecipare correndo dove lo desidera in modalità “Anywhere”, scegliendo cioè percorso e durata della corsa o della camminata in autonomia. Con l’iscrizione si riceve il pettorale digitale, o si potrà comunque fare richiesta di spedizione del pacco gara.

La partenza sarà sempre alle 19 di venerdì 20 settembre (le iscrizioni sono aperte sino alle 17 dello stesso giorno). Si può seguire la diretta online e condividere poi sui social le foto con l’hashtag #pigiamarun il giorno dell’evento, così da essere comunque virtualmente connessi.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor, fino ad esaurimento.

Perché partecipare alla Pigiama Run

Ciascuna partecipazione aiuterà a portare avanti iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Complessivamente in tutta Italia sono previsti oltre 30mila partecipanti. L’obiettivo è di superare la raccolta fondi di 500mila euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei piccoli malati oncologici e delle loro famiglie.

Nel 2023, a livello nazionale sono stati raccolti 400mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone in 24 città italiane, ma anche di 25 aziende che hanno iscritto team di dipendenti e grazie al sostegno di 14 brand partner nazionali e di 68 brand partner locali.