Tra musica e meditazione: arriva in Italia la più grande orchestra di monaci Chan del mondo

D iretta dal Maestro Shi Wule, l’Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan si esibirà per la prima volta in Italia a Milano, Verona e Roma con uno spettacolo che racchiude musica, contemplazione e ritualità. Un'occasione per entrare in contatto con la tradizione del buddhismo cinese Chan e con la sua cultura

Un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione: è quello che promette di essere il primo concerto in Italia dell'Orchestra Sinfonica Jinghui Guangxuan, l'unica orchestra al mondo composta da monaci Chan, la tradizione del buddhismo cinese da cui deriva la scuola Zen. Intitolata ai maestri buddisti Jinghui e Guangxuan, combina l’esecuzione musicale con la meditazione sotto la guida del Maestro Shi Wule.

Lo spettacolo verrà presentato il 13 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano, il 17 ottobre al Teatro Nuovo di Verona e il 21 ottobre al Teatro Italia di Roma.

LEGGI ANCHE - Jetzunma Tenzin Palmo: "Coltivare il cambiamento interiore è un atto eroico"

Il programma del concerto

Il concerto si compone di due anime. La prima presenta brani classici della tradizione orientale e occidentale, come l'Ouverture dell'Ode alla Bandiera Rossa di Lv Qiming, la Suite L'Arlésienne di Bizet e l'Ouverture dell'Egmont di Beethoven, che racchiudono i temi della pace e dell'amore universale. La seconda parte coinvolge invece il pubblico in uno spettacolo dove la danza si fonde con la meditazione vocale, incorporando rituali buddhisti tradizionali a interpretazioni corali del Requiem di Eliza Gilkyson e dell'Ave Verum Corpus di Mozart.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a infochinamusic@gmail.com, indicando la data dello spettacolo a cui si vuole partecipare, il numero di persone e un nominativo di riferimento.

L'Orchestra e il Maestro Shi Wule

Nato nel 1948 nella provincia di Shanxi, in Cina, il Maestro Shi Wule ha intrapreso il suo percorso spirituale a Wuhan. Dal 2004 è impegnato nella diffusione della Cultura dei Tre Chan (Musica, Tè e Foresta) e ha scelto di dedicare la propria vita a questa causa. Nel 2006 ha fondato l'Accademia Buddhista di Wuchang, ricevendo il riconoscimento ufficiale del Gran Maestro Jinghui. Ancora oggi continua a diffondere il buddhismo Chan in tutto il mondo, fondando nuovi templi e realizzando tournée con la sua orchestra. Nel 2023 ha presentato esibizioni di musica Chan alle Mauritius e negli Stati Uniti e nel 2024 ha iniziato a promuovere la cultura cinese e la pace mondiale attraverso eventi internazionali.

Il Maestro Shi Wule

Sean White

Le date italiane del tour europeo sono organizzate dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina Zhang Changxiao, in arte Sean White. Il suo primo libro, Creuza de Mao, dedicato ai cantautori italiani, è stato il primo volume a far conoscere la musica di Fabrizio De André in Cina, dove è diventato un bestseller. Precedentemente professore presso la Shandong University of Arts, oggi Sean White è direttore del Centro interscambio culturale Italia-Cina (ICCX) ed è il fondatore della China Week di Milano. Ha organizzato più di 200 eventi in Italia e in Cina, portando in Oriente artisti come Diodato, Malika Ayane e Giovanni Allevi. Nel 2016, grazie all’attività di mediatore culturale tra Italia e Cina, ha vinto il Premio Nazionale G. Falcone e Borsellino.