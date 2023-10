D al 6 ottobre fino al 31 ottobre torna Milano4MentalHelath, l'evento organizzato dal Comune di Milano che porterà in città decine di iniziative per diffondere cultura e consapevolezza sul tema del benessere psicologico

"Non c'è salute senza salute mentale": è questo lo slogan di Milano4MentalHealth, l'iniziativa del Comune di Milano che dal 6 al 31 ottobre prevede talk, incontri ed eventi dedicati a tutta la cittadinanza per informare e sensibilizzare sul tema della salute mentale.

Scopo di Milano4MentalHealth è quello di aiutare i cittadini ad accedere a informazioni relative a progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni individuali da intraprendere legati al fondamentale tema della salute mentale, attraverso la sinergia e la valorizzazione delle realtà associative, istituzionali, sanitarie e imprenditoriali della città.

Un Manifesto per la salute mentale come bene comune

Alla base dell'iniziativa, che vuole ribadire l'urgenza di riportare al centro del dibattito sociale al fine di trovare soluzioni al disagio psicologico, c'è il Manifesto "Salute mentale bene in comune", da oggi aperto alla sottoscrizione da parte di cittadini e cittadine, istituzioni, associazioni, imprese, con l’obiettivo di condividere strategie e principi di intervento che possano indirizzare l’azione delle istituzioni.

«Il Manifesto e Milano4MentalHealth hanno proprio l’obiettivo di aprire uno spazio di dialogo con i cittadini e le cittadine, le istituzioni sanitarie, il Terzo settore, il tessuto produttivo per invertire, attraverso un’azione collettiva, la tendenza che fino a questo momento ha portato a una sottovalutazione del problema. Un impegno che ci deve vedere tutti in prima fila, per rafforzare l’alleanza tra tutti gli attori, lavorare sull’integrazione sociosanitaria e dare risposte tempestive e appropriate a tutti e tutte. ‘Non c’è salute senza salute mentale’ in famiglia, nei luoghi di lavoro e in tutti i contesti di relazione. Partiamo da qui», ha dichiarato l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé.

Lamberto Bertolè

Il Manifesto è un documento ideato e promosso dal Comune di Milano, in collaborazione con Edra, e realizzato, in un’ottica di condivisione degli obiettivi, coinvolgendo il tavolo Salute mentale di Milano (cui partecipano istituzioni e Terzo settore), Anci, Ordine nazionale degli psicologi, Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e Alberto Siracusano, coordinatore del Tavolo tecnico ministeriale per la salute mentale.

«Il Manifesto è un documento importante che nasce - secondo uno stile molto ‘milanese’ - dalla partecipazione di tante realtà diverse: dalle istituzioni locali e centrali al mondo dell’impresa, dal Terzo settore al mondo della ricerca e della medicina. Lavoriamo insieme per tradurne in pratica quotidiana i principi e i valori: principi di umanità, di solidarietà e di progresso civile, che renderanno migliore e più giusto il nostro Paese», ha proseguito il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Tutto questo con un'idea: porre la salute mentale al pari della salute fisica

Le iniziative di Milano4MentalHealth

Tra le iniziative di Milano4MentalHealth, la presentazione il 9 ottobre di AccogliMi, il progetto con cui il Comune di Milano offre ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni e alle loro famiglie un orientamento psicoeducativo nell'affrontare le difficoltà dell'adolescenza, oppure il tram di M4MH che il 10 ottobre - in occasione della Giornata della Salute Mentale - percorrerà Milano per incontrare la cittadinanza e portare a ogni fermata il suo messaggio contro lo stigma. E poi, convegni, incontri, spettacoli. E ancora: il 14 ottobre, al Teatro Franco Parenti, andrà in scena "Insieme per la salute mentale", evento che, oltre ad accogliere una lectio magistralis del Prof. Massimo Recalcati, metterà in dialogo arte, spettacoli e laboratori per promuovere l'incontro tra i cittadini e le associazioni che si occupano di benessere mentale.

Qui il calendario di tutte le iniziative.