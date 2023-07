C on un numero dei femminicidi che non accenna a scendere e sempre più frequenti casi di molestie, nasce a Milano uno spazio che attraverso percorsi formativi e iniziative culturali vuole decostruire la violenza di genere

In una delle zone più sensibili di Milano, quella attorno a via Padova, è stato inaugurato mercoledì 5 luglio un luogo che si è dato l'obiettivo di cambiare il corso delle cose, fungendo da antenna sul territorio per intercettare casi di disagio e molestie che potrebbero rimanere nascosti.

Creato da Fondazione Libellula, la realtà di Zeta Service “nata per combattere la violenza di genere attraverso i luoghi dove passiamo la maggior parte delle nostre giornate, ovvero i nostri posti di lavoro", lo Spazio Libellula in via Filippo Tommaso Marinetti 2 offrirà percorsi di autodeterminazione per donne e uomini, uno sportello di ascolto gratuito, anonimo e senza obbligo di denuncia per intercettare situazioni di violenza o vulnerabilità, una piccola biblioteca rivolta a tutte le fasce di età, ma anche esperienze ludiche formative per i bambini, come laboratori sulle emozioni che trasmettano la valorizzazione dell’equità di genere.

Spazio Libellula

Gli obiettivi che si pone Fondazione Libellula attraverso questo spazio sono essenzialmente due: prevenire l’insorgere di casi di violenza di genere prima che essa assuma forme pericolose e allo stesso tempo dare alle persone la possibilità di riconoscere ed esprimere il proprio sé, combattendo gli stereotipi.

«È importante che in città si amplino luoghi e sportelli dedicati alle donne: ascolto, condivisione, progettualità comuni sono fondamentali per dare opportunità alle donne. Così come fondamentale è avere luoghi “sentinella” in cui cogliere i segnali diretti e indiretti di violenza, luogo in cui le donne si possano rivolgere con fiducia ed essere indirizzate verso la rete dei centri antiviolenza, rete certamente consolidata a Milano che lavora in stretto rapporto con tutte le istituzioni preposte», ha spiegato Elena Lattuada, Delegata del Sindaco alle Pari Opportunità di Genere, presente all’inaugurazione.

Un momento dell'inaugurazione

Un’inaugurazione, quella di Spazio Libellula, che si rende necessaria nel contesto attuale. Dalla survey L.E.I. (Lavoro, Equità, Inclusione), realizzata proprio da Fondazione Libellula, emerge che una donna su 2 è stata vittima di molestie o discriminazioni sul posto di lavoro, mentre il 22% ha avuto contatti fisici indesiderati e il 53% ha ricevuto complimenti espliciti non desiderati, perlopiù da parte di capi e colleghi. «Questi dati ci fanno comprendere quanto sia importante realizzare un cambiamento profondo di educazione e sensibilizzazione in grado di eliminare questo problema culturale, ormai radicato nella nostra società, in cui gli squilibri di potere tra uomini e donne sono ancora troppo marcati in tantissimi ambiti», ha commentato l’Assessora ai Servizi civici, Decentramento e Partecipazione del Comune di Milano, Gaia Romani durante il suo intervento.

Un luogo importante, un avamposto per fare cultura sul rispetto della donna. Benvenuto Spazio Libellula.